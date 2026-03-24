Horarios complejos tendrán los chilenos para seguir los amistosos de La Roja ante Cabo Verde y Nueva Zelanda en Oceanía, válidos por la fecha FIFA de marzo.

ADN Deportes se encuentra al otro lado del mundo siguiendo a la selección chilena y fue en el centro de entrenamientos del Trusts Arena donde Igor Lichnovsky conversó con nuestros micrófonos, analizando esta nueva generación y dejando un mensaje a los hinchas para que sintonicen el encuentro pese a disputarse en la madrugada.

“Este es un nuevo proceso. Estoy contento, feliz de ver a todos los chicos nuevos y, a los que somos más grandes, nos toca no solo la labor de tener un buen rendimiento, sino también acompañarlos para que se preparen para el futuro”, comenzó señalando sobre este nuevo proyecto de La Roja que encabeza Nicolás Córdova.

“Es lindo, es una invitación a que se motiven y puedan contagiarse. Por lo que hemos conversado, hay un plan que viene desde inferiores. A todos los chilenos nos gustaría que fuera de un momento a otro, pero todos los grandes proyectos llevan tiempo”, agregó el zaguero sobre esta transición.

Sobre cómo afronta este regreso a la selección, el ex Universidad de Chile comentó: “Representar a tu país siempre saca lo mejor de cada uno. Es cierto que yo tengo mis historias, mis experiencias; habrá otros jugadores que tengan otras, quizás los más chicos menos. Pero a la hora de representar a tu selección queda a un lado la edad y, a veces, el momento que llevas en tu club, y en eso me encuentro yo. Estoy contento no solo por buscar el rendimiento para la victoria, sino también por acompañar a los más jóvenes, porque son el presente y el futuro”.

“No quiero ser repetitivo, pero en los días que llevo acá entrenando, son varios los que están en el fútbol chileno y se ven con mucha ilusión. Entrenan con mucha intensidad y se nota que saben que van a ser el futuro y presente de la selección”, sumó el actual defensor del Karagümrük de Turquía.

Sobre los rivales que enfrentarán, señaló: “Obviamente son rivales físicamente fuertes y veloces. La primera indicación es prepararnos en lo nuestro. Lo que pasa en los entrenamientos tiene que verse reflejado en la cancha, si no, no sirve de nada”.

Además, le dejó un mensaje a los hinchas en el país para que apoyen a esta nueva generación pese a los horarios: “Tienen que levantarse nomás, somos todos chilenos. Más con la energía que hay ahora, con cuerpo técnico chileno y jugadores jóvenes de la liga local. Hay que levantarse a apoyar. Además, hay varios chilenos en Nueva Zelanda, así que vamos a tratar de representar lo que hemos hecho en los entrenamientos”, finalizó Lichnovsky.