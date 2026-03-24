¿Cargar “al corte” o estanque lleno? Expertos entregan recomendaciones para ahorrar bencina y cuidar tu auto

En un escenario a nivel nacional marcado por el alza en el precio de los combustibles, surgen un sinfín de interrogantes por cómo se viene el futuro en materia económica.

Bajo este contexto, siguiendo con el particular llamado de las autoridades para ajustarse el cinturón y medir gastos, algunos expertos entregan tips para ahorrar en bencina.

Juan Barichevich, gerente de Desarrollo Empresarial de StarGroup, estuvo en La tarde es nuestra (Canal 13) y compartió consejos técnicos que derriban mitos sobre la carga de combustible y el manejo eficiente.

El primer llamado que hizo fue a poner atención en el momento de cargar el estanque, recomendando que siempre sea “al corte” y no buscar ese “más lleno”, apelando a que “puede haber un exceso de combustible”, siendo poco efectivo.

Esta práctica no solo evita el desperdicio por evaporación, sino que previene que el sistema de recuperación de vapores del vehículo se sature, lo que a largo plazo podría afectar el rendimiento del motor.

Por otra parte, e refirió a esos momentos que se viven principalmente en tacos, obligando a frenar y acelerar en poco rango de tiempo.

Barichevich señaló que las marchas donde más se consume combustible son la primera y la segunda, ya que son los engranajes que tienen “la fuerza para poder mover el vehículo y sacarlo de la inercia”.

En la misma línea, el manejo “a tirones” o estar muy pegado al auto de adelante en una congestión vehicular, resulta contraproducente al momento de ahorrar bencina, ya que genera más combustión.

Mantener el movimiento

Uno de los consejos más prácticos para el día a día es evitar detener el auto por completo, siempre y cuando sea posible. Anticipar el cambio de luces en un semáforo, buscando no detenerse puede marcar la diferencia a fin de mes.

“Si se puede hacer eso cuando no hay tráfico es lo mejor, porque efectivamente no estás deteniendo el auto al 100%”, afirmó el experto.

Al mantener el vehículo en un leve movimiento antes de que la luz cambie a verde, el motor requiere mucho menos esfuerzo (y por ende, menos bencina) para retomar la velocidad de crucero en comparación con un arranque desde cero.