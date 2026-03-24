Ministra Rincón descarta desabastecimiento de bencina: “Los recursos están y se han tomado todas las medidas”

Tras el histórico anuncio del alza en el precio de los combustibles en Chile se generó una ola de reacciones que van más allá de las críticas, con cientos de personas haciendo filas en varias ciudades del país para reabastecerse antes del impacto económico.

Bajo este escenario, el Ejecutivo salió al paso de las inquietudes ciudadanas respecto a la disponibilidad de bencina y diésel en el territorio nacional.

La ministra de Energía, Ximena Rincón, fue enfática en señalar que el sistema de distribución se encuentra operando bajo parámetros de normalidad.

“Hasta ahora no tenemos reportes en el Ministerio de falta de combustible y lo que estamos haciendo obviamente es coordinarnos para que no se produzca ese escenario”, declaró.

“Existe abastecimiento. Hemos conversado con la compañías (...) los recursos están y se han tomado todas las medidas, las provisiones para que exista abastecimiento en los distintos puntos del país”, añadió.

Asimismo, hizo hincapié en casos particulares: “Si todos vamos a la misma hora, al mismo lugar, podemos tener algún tipo de problema, pero se soluciona una vez que viene el camión y carga el combustible”.

Por otra parte, Rincón aclaró que no hay problemas en aquellos casos que quieran adquirir varios litros de bencina en una sola compra. Esto, “en la medida que lo haga en estanques debidamente certificados, que no pueden ser más de cuatro de 220 litros cada uno“.