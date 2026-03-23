El Ministerio de Hacienda confirmó un ajuste récord en los precios de los combustibles, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente que ha disparado los valores internacionales del petróleo.

La gasolina de 93 octanos subirá 370 pesos por litro y el diésel entre 580 y 580 pesos por litro, a partir del jueves 26 de marzo, tras la aplicación de las facultades del Mepco para reflejar los precios globales.

Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar, en especial desde la oposición. A través de redes sociales, figuras como Constanza Martínez, Jaime Araya y Carolina Tello se fueron con todo en contra del Gobierno que hoy lidera José Antonio Kast.

“El gobierno que genera la emergencia. Irresponsabilidad total”, escribió la líder del Frente Amplio (FA), mientras que Araya sostuvo que: “Brutal alza de los combustibles, y el Gobierno de Kast con los brazos cruzados mientras las familias de clase media sufrirán las consecuencias”, esgrimió.

“Cuando sube la bencina, sube el costo de la vida: el pan, las frutas o las verduras. Sufren millones de chilenos que dependen de un vehículo para trabajar o simplemente para llegar a su hogar”, Carolina Tello, parlamentaria del FA.

A lo que el independiente Héctor Ulloa sumó: “ministro de Hacienda se volvió loco, anuncia muy suelto cuerpo que aumenta litro gasolina en $370 y diesel en $570, crisis la paga la clase media y pymes”.

El gobierno que genera la emergencia. Irresponsabilidad total. https://t.co/B1oL1bqwcJ — Constanza Martínez (@contimartinez) March 24, 2026

Presidente Kast, usted mismo decía que no se podía seguir subiendo el costo de la vida a los chilenos.



Hoy su gobierno anuncia un alza histórica de $370 por litro en los combustibles.



Cuando sube la bencina, sube el costo de la vida: el pan, las frutas o las verduras.



Sufren… https://t.co/rWAKueZ01N — Carolina Tello Diputada D5 (@AbogadaTello) March 24, 2026

Brutal alza de los combustibles, y el Gobierno de Kast con los brazos cruzados mientras las familias de clase media sufrirán las consecuencias, las pymes sin auxilio, y puras medidas para Santiago.

Con la oposición no alcanza para frenar esta locura, donde está la derecha social… — Jaime Araya Diputado (@Dip_JaimeAraya) March 24, 2026