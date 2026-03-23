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FOTOS. “Irresponsabilidad total”: Oposición reacciona a los anuncios de Hacienda por histórica alza en los precios de los combustibles

Constanza Martínez y Jaime Araya lideraron las críticas contra el Gobierno del Presidente Kast por lo confirmado este lunes.

Gonzalo Miranda

Bencineras tras anuncio de alza en los precios del combustible

Bencineras tras anuncio de alza en los precios del combustible

El Ministerio de Hacienda confirmó un ajuste récord en los precios de los combustibles, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente que ha disparado los valores internacionales del petróleo.

La gasolina de 93 octanos subirá 370 pesos por litro y el diésel entre 580 y 580 pesos por litro, a partir del jueves 26 de marzo, tras la aplicación de las facultades del Mepco para reflejar los precios globales.

Tras el anuncio, las reacciones no se hicieron esperar, en especial desde la oposición. A través de redes sociales, figuras como Constanza Martínez, Jaime Araya y Carolina Tello se fueron con todo en contra del Gobierno que hoy lidera José Antonio Kast.

El gobierno que genera la emergencia. Irresponsabilidad total”, escribió la líder del Frente Amplio (FA), mientras que Araya sostuvo que: “Brutal alza de los combustibles, y el Gobierno de Kast con los brazos cruzados mientras las familias de clase media sufrirán las consecuencias”, esgrimió.

“Cuando sube la bencina, sube el costo de la vida: el pan, las frutas o las verduras. Sufren millones de chilenos que dependen de un vehículo para trabajar o simplemente para llegar a su hogar”, Carolina Tello, parlamentaria del FA.

A lo que el independiente Héctor Ulloa sumó: “ministro de Hacienda se volvió loco, anuncia muy suelto cuerpo que aumenta litro gasolina en $370 y diesel en $570, crisis la paga la clase media y pymes”.

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