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Banco Central mantiene tasa de interés en 4,5% y advierte efecto del nuevo precio del petróleo en la economía de Chile

La autoridad monetaria explica la medida con lo que pasa en Medio Oriente y su efecto sobre la inflación y la actividad a nivel global.

Gabriel Esteffan

Banco Central mantiene tasa de interés en 4,5% y advierte efecto del nuevo precio del petróleo en la economía de Chile

Este martes, el Banco Central informó su decisión de mantener la tasa de interés en 4,5%, tras la Reunión de Política Monetaria. La decisión fue adoptada por la unanimidad de sus miembros.

Para entender la decisión, el organismo fue claro en su comunicado: “La guerra en Medio Oriente ha aumentado de forma importante la incertidumbre sobre la evolución futura del escenario económico global, luego de que en el inicio del año se observaba un mayor impulso externo”.

El Banco Central destaca el incremento del precio del petróleo, que se ubica en torno a los US$100 el barril, “lo que tendrá consecuencias sobre la inflación y la actividad a nivel global”.

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Sobre el shock externo que provocó la guerra en Medio Oriente, la autoridad estima que estas alzas “se transmitirán a los precios locales y elevarán de forma importante la inflación, la que se ubicaría en torno a 4% anual en el segundo trimestre”.

En la actualidad, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza el 0,4%, mientras que la variación a 12 meses se ubicó en 2,8%, marcando un hito relevante para el bolsillo de los hogares.

De darse ese escenario, la inflación volverá a niveles coherentes con la meta durante 2027. Las tasas de interés influyen en cómo las personas y las empresas gastan y ahorran. Pueden encarecer los créditos o disminuirlos, lo que incide en la manera en que se activan los emprendimientos.

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