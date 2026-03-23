Sánchez y Suazo se quedan sin DT: Almeyda deja la banca en medio de pésima campaña del Sevilla
El entrenador argentino fue destituido tras cosechar una serie de malos resultados con el cuadro sevillano.
Este lunes, el Sevilla hizo oficial la salida del técnico argentino Matías Almeyda, quien fue despedido a raíz de los malos resultados que ha cosechado el equipo en la presente temporada del fútbol español.
“Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC. Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales”, señaló el club en sus redes sociales.
La salida de Almeyda se concretó después de la derrota 2-0 que sufrió el cuadro sevillano frente al Valencia el pasado sábado.
El equipo donde juegan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo registra un pobre rendimiento este 2026: cinco derrotas, cinco empates y apenas dos triunfos.
Almeyda deja la banca del Sevilla en un momento donde el equipo marcha en el puesto 16 con 31 puntos, a solo tres unidades de la zona de descenso en la liga española.
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