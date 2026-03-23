Sánchez y Suazo se quedan sin DT: Almeyda deja la banca en medio de pésima campaña del Sevilla

Este lunes, el Sevilla hizo oficial la salida del técnico argentino Matías Almeyda, quien fue despedido a raíz de los malos resultados que ha cosechado el equipo en la presente temporada del fútbol español.

“Matías Almeyda deja de ser entrenador del Sevilla FC. Le agradecemos su labor y le deseamos lo mejor en sus próximos retos profesionales”, señaló el club en sus redes sociales.

La salida de Almeyda se concretó después de la derrota 2-0 que sufrió el cuadro sevillano frente al Valencia el pasado sábado.

El equipo donde juegan los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo registra un pobre rendimiento este 2026: cinco derrotas, cinco empates y apenas dos triunfos.

Almeyda deja la banca del Sevilla en un momento donde el equipo marcha en el puesto 16 con 31 puntos, a solo tres unidades de la zona de descenso en la liga española.