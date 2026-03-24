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VIDEO. ¿El mejor país de China? Hinchas asiáticos de fútbol cantan “El pueblo unido jamás será vencido” y enloquecen a Chile

El registro abrió debate sobre el alcance global del tema.

Nelson Quiroz

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Un inesperado y llamativo momento se volvió viral en redes sociales durante las últimas horas: hinchas de un equipo chino fueron captados cantando al ritmo de El pueblo unido jamás será vencido, en pleno partido, generando sorpresa y orgullo entre usuarios chilenos.

El registro corresponde a la barra del Chongqing Tonglianglong, club que compite en la primera división del fútbol chino, cuyos fanáticos entonaron a todo pulmón la emblemática canción popularizada por el grupo Quilapayún, incluso en español.

El video original fue publicado hace dos días en redes sociales chinas, acompañado del mensaje: “Gracias a todos los fanáticos de Chongqing por su apasionado apoyo”, junto a frases de aliento hacia el equipo.

En los comentarios, se multiplicaron las muestras de apoyo local con consignas como “¡Vamos Chongqing!” y mensajes de hinchas de otras ciudades.

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La viralización en Chile llegó tras una publicación de la cuenta Descubriendo China en X, donde destacaron que la hinchada entonó el histórico tema “en honor a sus jugadores”.

El registro rápidamente acumuló reacciones y abrió debate sobre el alcance global de la canción.

El influencer chileno radicado en el gigante de Asia, Nico Travesías, también comentó el fenómeno. “Yo estuve viendo un partido en la barra y se saben la letra hasta en español”, aseguró en una publicación en redes sociales.

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