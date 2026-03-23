Universidad de Chile enfrenta a Unión La Calera: cuándo, dónde y quién transmite por TV el debut de Gago en la Copa de la Liga / LUKAS SOLIS/ AGENCIA UNO

Este martes comenzará la segunda fecha de la Copa de la Liga, el nuevo torneo que tiene el fútbol chileno.

La U de Chile ejercerá por segundo duelo su localía y, tras empatar el pasado viernes ante Deportes La Serena, el cuadro universitario laico recibirá a Unión La Calera.

Este juego será el estreno del elenco cementero en este campeonato, pues recién disputará la primera fecha, contra los “granates”, el sábado 28 de marzo.

La U vs. Unión La Calera en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 24 de marzo

18:00 horas | U de Chile vs. Unión La Calera | Estadio Nacional