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¿Cuándo y dónde? Estos podrían ser los rivales de Santiago Wanderers en la Supercopa Intercontinental Sub 20

Tras ganar la Copa Libertadores juvenil, el “Decano” espera rival para disputar el encuentro con el club ganador de la UEFA Youth League.

Damián Riquelme

¿Cuándo y dónde? Estos podrían ser los rivales de Santiago Wanderers en la Supercopa Intercontinental Sub 20

¿Cuándo y dónde? Estos podrían ser los rivales de Santiago Wanderers en la Supercopa Intercontinental Sub 20 / Conmebol

Este domingo 22 de marzo quedará marcado como un hito para las divisiones inferiores del fútbol chileno, ya que Santiago Wanderers se coronó campeón de la Copa Libertadores Sub-20 tras vencer a Flamengo en la tanda de penales (5-4), luego de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario en Ecuador.

Con este resultado, el cuadro de Valparaíso se transformó en el primer club nacional en levantar este trofeo y, tras alcanzar la gloria continental, el elenco “caturro” clasificó directamente a la Copa Intercontinental Sub-20.

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En este certamen a partido único se medirá ante el campeón de la UEFA Youth League (la Champions League juvenil), un torneo que se encuentra en su recta final y que pronto definirá al rival de los “porteños”.

Los posibles rivales europeos para Santiago Wanderers

Este torneo europeo se resolverá el próximo mes en Lausana, Suiza. Las semifinales se disputarán el 17 de abril, mientras que la final tendrá lugar el dia 20 del mismo mes, todo a partido único.

Así las cosas, ad portas de la “Final Four”, el rival de Santiago Wanderers saldrá de los siguientes cuatro semifinalistas:

- Real Madrid (España)

- Paris Saint Germain (Francia)

- Benfica (Portugal)

- Club Brujas (Bélgic)

¿Cuándo se disputaría la final de la Intercontinental Sub 20?

Si bien las fechas exactas deben ser ratificadas oficialmente por la CONMEBOL y la UEFA, la tendencia de las ediciones anteriores indica que el compromiso único se disputa tradicionalmente en el segundo semestre.

Tomando como referencia los antecedentes del torneo, lo más probable es que la final se agende para agosto o septiembre del presente año. De mantenerse el criterio de las cuatro ediciones pasadas (donde siempre se ejerció la localía en Sudamérica), el “Decano” podría tener la oportunidad de recibir al gigante de Europa en territorio nacional.

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