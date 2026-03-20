Este viernes por la noche, en el Estadio Nacional, arrancó la Copa de la Liga 2026, torneo debutante en el fútbol chileno y que tuvo su primer encuentro en la comuna de Ñuñoa.

Universidad de Chile no pudo con Deportes La Serena por la primera jornada del Grupo D y ante la atenta visión de Fernando Gago, nuevo DT de los azules que debutará oficialmente el próximo martes ante Unión La Calera.

ADN.cl estuvo en el Estadio Nacional y acá te contamos todo lo que no viste en la transmisión televisiva.

Con el nuevo jefe en tribuna

A minutos de iniciar el compromiso, Fernando Gago, ya oficializado como el nuevo DT de la U de Chile, llegó al Nacional para ser testigo del compromiso, acompañado por Fabricio Coloccini y Roberto Luzzi.

La Serena tuvo compañía

A diferencia de otros partidos, la U habilitó compra de entradas para público forastero. Así las cosas, 14 fanaticos visitantes se ubicaron en la tribuna Pacífico Lateral del recinto ñuñoino.

Nuevas medidas de seguridad

Azul Azul implementó por primera vez el sistema de reconocimiento facial para el ingreso de los hinchas, formula ya utilizada por Colo Colo en el Monumental. Por este juego, solo se realizó este nuevo acceso en la tribuna Marquesina.

Un literal balde de agua fría

Si bien la U comenzó dominando con el gol de Maximiliano Guerrero, el cuadro granate igualó en un rebote que capturó Felipe Chamorro. Coincidentemente con el gol forastero, aumentó copiosamente la lluvia que ya se hacía sentir media hora antes del compromiso.

Difícil debut para Ignacio Saez

El joven portero tuvo su estreno oficial con la U y poco pudo hacer en los dos tantos de La Serena. En el primero no pudo reaccionar a tiempo para capturar el rebote y en el segundo quedó a merced de Chamorro ante la mala marca de la zaga azul.

Había también reaccionado lento al tercer tanto, cabezazo de Diego Rubio, pero el gol se anuló por posición de adelanto.

Los porfiados prendieron bengalas igual

Pese a que la lluvia no cesó durante el segundo tiempo, el gol del 2-2, tanto Eduardo Vargas, tras un gran pase de Hormazábal, motivó a los fanáticos más extremos de los azules y prendieron algunas bengalas en la tribuna Andes y Galería Sur, las que permanecieron encendidas por varios minutos.

El ingreso de Jhon Cortés solo entusiasmó de entrada

El canterano que se estrenó con la U en Coquimbo tuvo minutos en el segundo tiempo. Su ingreso fue bajo el aplauso del público, que valoró su primera pelota, pero se diluyó hasta el final, cuando en un contragolpe tuvo el gol del triunfo: sin embargo, elevó su disparo.

La cancha del Nacional aguantó

Siendo este el primer partido del año con precipitaciones, el césped híbrido resistió las por momentos intensas lluvias. Aunque algo de agua se acumuló en la esquina poniente del codo sur, pero sin complicar en demasia a los futbolistas.

La asistencia mas baja del año

El horario, la lluvia y el ser el estreno en una competencia nueva conspiraron para que el Nacional estuviera con más gente. A Ñuñoa llegaron 15.935 espectadores, la convocatoria más baja de los azules en lo que va del año.