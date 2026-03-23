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Proyecto sancionará a apoderados que no frenen el acoso escolar: multas superarían los $3millones

De aprobarse, la medida se integrará a la Ley General de Educación, reforzando la prevención de la violencia desde el hogar.

Javiera Rivera

Imagen referencial.

Imagen referencial. / AlexLinch

Este lunes, en el Senado se ingresó un proyecto que establece sanciones para los padres o apoderados de menores que realicen acoso o violencia escolar de manera reiterada.

La senadora María José Gatica (RN), autora de la iniciativa, explicó que “la base de la educación parte en casa… los padres, las familias y los tutores somos responsables del actuar de nuestros hijos”.

La legisladora se reunió recientemente con la ministra de Educación, María Paz Arzola, para solicitar el patrocinio del gobierno. Y destacó que, de incumpliese la medida, la multa podría alcanzar las 50 UTM, equivalentes a casi $3,5 millones.

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El proyecto busca incorporar esta medida al final del inciso tercero del artículo 16 D de la Ley N° 20.370, Ley General de Educación, estableciendo que “podrá aplicarse a los apoderados que, habiendo sido notificados, no adopten medidas para evitar la reiteración de conductas de acoso escolar”.

Según el texto, los equipos directivos y de convivencia han sumado protocolos, capacitaciones y espacios de apoyo, “pero esos esfuerzos no alcanzan cuando no existe un acompañamiento real desde el hogar”.

Finalmente, con la presentación de este proyecto se busca incentivar la participación de los apoderados en la educación de sus hijos y en la prevención del bullying en los colegios.

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