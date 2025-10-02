Más de 19.000 denuncias por violencia escolar en 2024: revelan preocupante aumento de casos en colegios chilenos

Más de 133.000 denuncias por violencia escolar se han registrado en los últimos diez años en Chile, según el último informe de la Superintendencia de Educación, que analizó hechos ocurridos en niveles preescolar, básico y medio.

Solo en 2024 se contabilizaron 19.000 casos, y se proyecta que en 2025 se superen los 20.000, abarcando situaciones de maltrato, discriminación, ciberacoso y violencia, con un creciente foco en el uso de herramientas digitales por parte de los estudiantes.

El reporte detalla que el 55% de las denuncias se concentran en colegios particulares subvencionados, seguidos por los municipales con un 24% y los particulares pagados con un 11%.

Sin embargo, estos últimos son los que han experimentado el mayor incremento de casos, pasando de un 29% en 2022 a un 43,6% en 2024, a pesar de contar con la menor matrícula. Expertos señalan que si bien la mayoría de las denuncias ocurre en educación básica, los episodios más graves y complejos se registran en el nivel medio.

¿Qué dicen los expertos?

La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, destacó que estos datos reflejan los desafíos que enfrenta el sistema educativo y la sociedad en general, y que el aumento de denuncias también puede estar asociado a una mayor conciencia sobre derechos y acceso a mecanismos de apoyo para reportar situaciones de violencia.

En este sentido, Verónica López, directora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, precisó que el incremento de casos relacionados con estudiantes con trastorno del espectro autista —un 149% entre 2022 y 2024— responde principalmente a una mayor visibilidad y conocimiento de estas situaciones, no necesariamente a un aumento de la violencia.

Entre las medidas implementadas, la Superintendencia destacó la “Gestión Colaborativa de Conflictos”, un procedimiento que busca resolver tempranamente los conflictos mediante mediación y diálogo, evitando que escalen a hechos más graves. Gracias a esta estrategia, la resolución de conflictos pasó de un 2,3% a un 27% en los últimos dos años, alcanzando cerca de 3.000 casos al año.