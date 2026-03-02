Tras más de 70 años: emblemático establecimiento inicia cambio a la educación mixta / FOTO: LUIS BOZZO B./AGENCIAUNO

Un establecimiento educacional con más de siete décadas de historia comenzó oficialmente su transición hacia la educación mixta, marcando un hito en su trayectoria institucional.

Se trata del Colegio Rubén Castro, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). El cual, por primera vez desde su fundación, incorporó a cerca de 70 niñas a su comunidad escolar.

La ceremonia que dio inicio a esta nueva etapa contó con la presencia de autoridades académicas, representantes institucionales, docentes y apoderados, quienes destacaron el carácter histórico de la decisión.

El proceso se implementará de manera gradual. En una primera fase, la modalidad mixta se aplicará entre primero y tercero básico, para luego extenderse progresivamente a los demás niveles, incluyendo enseñanza media.

Desde la institución señalaron que este cambio responde tanto a transformaciones sociales como a las necesidades de las familias, que buscan proyectos educativos integrados para sus hijos e hijas.

Durante la jornada se realizó un acto simbólico en el que una alumna y un alumno recibieron la piocha y la agenda institucional en representación de la comunidad escolar, marcando así el inicio formal de esta nueva etapa.

Con esta decisión, el establecimiento abre un nuevo capítulo en su historia, combinando tradición y transformación en su proyecto educativo.