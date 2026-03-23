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Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 23 de marzo, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este lunes contempla un duelo de la Copa de la Liga y otro de la Primera B.

Carlos Madariaga

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 23 de marzo, y quién transmite?

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 23 de marzo, y quién transmite? / ALEXA REYES/AGENCIAUNO

Hoy, lunes 23 de marzo, el fútbol chileno comienza la semana con una agenda que contempla dos partidos.

Uno de estos dará cierre a la primera fecha de la Copa de la Liga y otro a la quinta jornada de la Primera B.

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Primera B

La programación del fútbol chileno hoy 23 de marzo comenzará a las 20:30 horas, cuando Cobreloa se mida ante Magallanes en el estadio Zorros del Desierto de Calama. Rodrigo Farías será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Copa de la Liga

El único partido de este campeonato en la jornada de lunes se disputará a las 20:30 horas, cuando Palestino reciba a Everton en el Municipal de La Cisterna, duelo que tendrá como árbitro a Manuel Vergara y que será transmisión de TNT Sports Premium.

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