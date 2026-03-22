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VIDEO. “Apelamos a las emociones para poder sacar lo mejor de ellos”: DT de Santiago Wanderers valoró lo hecho por su equipo

Felipe Salinas, nuevo entrenador campeón de América Sub 20, se mostró muy emocionado por lo conseguido ante Flamengo.

Gonzalo Miranda

Getty Images

Getty Images / Agencia Press South

El puerto principal de nuestro país es una fiesta. Santiago Wanderers se consagró, de manera histórica, como el nuevo monarca de la Copa Libertadores Sub 20 tras vencer en los penales a Flamengo de Brasil.

Tras el encuentro vino el momento de los análisis y el primero estuvo en palabras de Felipe Salinas, técnico ‘caturro’: “estamos extasiados. Los chicos han hecho un torneo tremendo, sabiamos que estamos preaprados para competir en buen nivel, pero lo que hicieron hoy fue tremendo”, esgrimió.

“Son chicos que les ha costado mucho lo que han conseguido, entonces apelamos a las emociones para poder sacar lo mejor de ellos. Habiamos trabajando muy bien, hay un trasfondo muy grande”, complementó el adiestrador.

Insistió en que “va a costar asimilar todo lo que hicimos jugando de buena manera, eso me deja contento, vamos ahora a Europa, pero primero queremos volver, estamos en una nube de puras cosas positivas”, sostuvo.

Nos contaron que Chile está revolucionado por lo que hemos hecho, es muy valorable, y nos llevamos la copa a Valparaiso”, cerró Salinas.

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