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No pasarán por La Moneda: Santiago Wanderers Sub 20 celebrará la Copa Libertadores este martes en Valparaíso

Según información de ADN Deportes, el plantel “caturro” se bajará mañana del avión en Santiago y partirá directamente al puerto para festejar el título con sus hinchas.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Agencia Press South

Santiago Wanderers Sub 20 desató la fiesta en Valparaíso con la obtención de la primera Copa Libertadores Sub 20 para el fútbol chileno.

Los “caturros” se impusieron a Flamengo en penales y se inscribieron en la historia del balompié nacional. Por lo mismo, los hinchas en Valparaíso no hallan la hora de recibirlos como los héroes que son.

Según información de ADN Deportes, la municipalidad de la comuna ya está organizando un homenaje para los jóvenes futbolistas, que regresarán desde Ecuador este martes.

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El plantel de Santiago Wanderers aterrizará en Chile cerca de las 15:20 horas en Santiago, desde donde partirán directamente al puerto para ser recibidos en el Salón de Honor de la municipalidad alrededor de las 18:00 horas.

Allí se realizará la principal actividad para los campeones, donde la idea será culminar el acto levantando el trofeo de la Copa Libertadores desde los balcones.

Además, se había especulado con un recibimiento en Palacio de La Moneda para Santiago Wanderers Sub 20, pero finalmente este no se realizará el martes. Esto, porque el presidente del club, Reinaldo Sánchez, viajará a Puerto Montt para el partido del plantel profesional por la Primera B y la ministra del Deporte, Natalia Duco, estará en el Congreso para las sesiones de discusión sobre la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.

Según información de ADN Deportes, se está trabajando para que los campeones continentales sí sean recibidos en el Palacio de Gobierno el próximo jueves 25 de marzo.

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