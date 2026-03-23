“El año pasado estuve dos meses en coma, pasé muchas cosas... Vivir esto es algo único para mí”

Santiago Wanderers hizo historia a nivel continental. El elenco porteño superó al poderoso Flamengo en una agónica definición por penales y se coronó, por primera vez para el fútbol chileno, campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

Una de las grandes figuras de la campaña del cuadro de Valparaíso fue Alexander Dubó. El lateral de 18 años, que no jugó la final por decisión técnica de Felipe Salinas, alcanzó la gloria tras haber vivido una dramática situación hace solo unos meses.

En la antesala de la definición contra el “Mengao”, el joven futbolista concedió una entrevista en la que relató el calvario que enfrentó durante 2025, año en el que permaneció dos meses en coma y cerca de tres meses hospitalizado.

“El año pasado pasé muchas cosas. Estuve en el hospital en coma dos meses. Vivir esto es algo único para mí, me emocioné mucho por esto”, empezó diciendo en una conversación con Conmebol.

Respecto a la gravedad de su intervención médica, Dubó explicó que “me operaron del cráneo, me abrieron de aquí hasta acá (de oreja a oreja). Estuve casi tres meses hospitalizado y después jugar una Libertadores es algo único”.

El motivo de la ausencia de Alexander Dubó en la final de la Copa Libertadores Sub 20

Pese a su gran desempeño a lo largo del torneo, el talentoso lateral no jugó la final ante Flamengo por decisión técnica de Felipe Salinas, quien conversó con Los Tenores de ADN y explicó las razones de la sorpresiva ausencia del jugador.

“Fue una decisión técnica y deportiva, no voy a ahondar en el tema. Yo lo hablé con él, pero lamentablemente uno marca lineamientos desde que llegó y en ese sentido no voy a transarlos, porque si no sería mentirle a mis jugadores e ir en contra de todo lo que les he dicho por dónde va el camino", explicó el DT del conjunto porteño.

“Con Alexander está todo bien, lo echamos mucho de menos ayer porque es un gran jugador, pero todavía estamos terminando la etapa de formación. Hay cosas que no se pueden estando yo en la dirección y él no entendió de buena manera, así que ayer no pudo estar con nosotros", agregó.

Finalmente, Salinas contó que “después cuando terminó el partido le dije que lo eché mucho de menos en la cancha. Pero como digo, hay un discurso claro que me ha costado sostenerlo con ellos y que no puedo dejarlo pasar, aunque hubiese sido la final de la Libertadores".