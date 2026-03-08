Jeannette Jara confirma que seguirá militando en el Partido Comunista tras periodo de reflexión

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial Jeannette Jara anunció que continuará militando en el Partido Comunista de Chile, luego de haber mantenido su participación congelada durante un periodo de reflexión tras la última elección presidencial.

En entrevista con el programa Mesa Central, explicó que decidió permanecer en la colectividad por los principios que, a su juicio, siguen representándola políticamente.

Jeannette Jara / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

“He terminado mi reflexión y voy a seguir militando ahí, principalmente por valores que comparto, como la justicia social, el bien común y la idea de construir un mejor país”, señaló.

La exsecretaria de Estado también confirmó que retomará sus funciones dentro de la estructura partidaria. Según indicó, este lunes 9 de marzo volverá a integrarse a la Comisión Política del partido, uno de los principales espacios de conducción interna.

Durante la conversación, Jara abordó además las diferencias que han surgido dentro de la colectividad en los últimos meses. En ese contexto, sostuvo que el Partido Comunista no responde a corrientes personalistas. “El partido no es jaduista, ni carmonista, ni jarista”, afirmó, en referencia a distintas figuras del sector.

En esa línea, planteó que la organización debe seguir funcionando como un espacio plural donde convivan distintas visiones. “No somos una secta, somos un partido político formado por personas”, añadió, recordando una frase del fallecido dirigente Guillermo Teillier.

La exministra explicó que la pausa en su militancia respondió principalmente a la necesidad de tomar distancia tras un periodo intenso en su carrera política, que incluyó tres años como ministra del Trabajo durante el gobierno de Gabriel Boric y su posterior candidatura presidencial.