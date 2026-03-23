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VIDEO. Esteban Paredes y su opinión sobre quién debe ser el “9” de Colo Colo: “Es un goleador que no tiene otro equipo”

El histórico exdelantero albo analizó la dura competencia que tienen Maximiliano Romero y Javier Correa.

Javier Catalán

Agencia Uno

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Colo Colo ha encontrado una regularidad futbolística en las últimas semanas que le ha permitido encadenar triunfos y no perder desde el Superclásico ante la Universidad de Chile, donde una de los que se ha asentado como titular es Maximiliano Romero.

El delantero ya le había ganado el puesto a Javier Correa ante de que este último se lesionase y sea baja por casi un mes producto de un desgarro, donde además, también ha tenido una gran relación con el hincha.

Uno que sabe lo que es ser el delantero del “Cacique” es Esteban Paredes, quien en diálogo con TNT Sports, se refirió a esta competencia que tienen los arietes albos, declinándose por uno en particular.

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Correa es mechita corta, pero creo que hoy Romero es el 9 indiscutible de Colo Colo, está haciendo goles, aguanta bien el balón y se apoya con los que vienen desde atrás. Lo ha hecho bien”, comenzó diciendo el histórico goleador.

Siguiendo con el análisis del ex O’Higgins, “Visogol” sostuvo que “por ahí, a lo mejor le falta un poco más de técnica, pero hoy es el goleador de Colo Colo que no lo tiene otro equipo”.

Además, también se refirió a la posibilidad de que tanto Romero como Correa jueguen en una doble punta. “Yo creo que tienen que trabajarlo mucho, porque cuando tú juegas con dos delanteros, tienes que tener un 10 habilitador y por las bandas los laterales-volantes tienen que ser rápidos y eso se trabaja. Por ahí, el DT tiene que tener personalidad para poner a uno de los dos, aparte son parecidos”, sentenció Esteban Paredes.

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