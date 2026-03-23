Primer lío en la Copa de la Liga: un club arriesga sanción por insólito error en la indumentaria

La Copa de la Liga 2026 recién comenzó y ya enfrenta su primera gran controversia, luego de un llamativo episodio ocurrido en el empate 1-1 entre O’Higgins y Deportes Limache en Rancagua, por la primera jornada del Grupo C.

Al minuto 72 del compromiso, Rodrigo Godoy, delantero del cuadro celeste, ingresó a la cancha en reemplazo de Joaquín Tapia, aunque lo hizo con una camiseta que no contaba con el sponsor oficial, a diferencia del resto de sus compañeros.

El joven atacante de 20 años disputó varios minutos con esa indumentaria, hasta que en el 86’ se acercó a la banca de suplentes, donde finalmente le entregaron la camiseta correcta para jugar el partido.

Sin embargo, el reglamento es claro en este tipo de casos: todos los futbolistas deben utilizar el uniforme designado, incluyendo cada uno de sus elementos, sin excepciones.

Producto de este incidente, O’Higgins arriesga una sanción de carácter exclusivamente administrativo. En concreto, el elenco rancaguino se expone a una multa de hasta 50 UF (cerca de dos millones de pesos), sin riesgo de perder puntos ni que se cambie el resultado del partido.

Matías Assadi, árbitro del partido, consignó la infracción en su informe, detallando que “el jugador N.-26 del equipo local de O’Higgins al ingresar al minuto 71 lo hace con una camiseta distinta al resto del equipo, cambiándosela luego de una pausa en el partido”. Por lo mismo, es muy probable que el equipo celeste sea multado.