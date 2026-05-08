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“Pensé que estaba con una mina, no me abría la puerta, entonces yo le pego una patada a la puerta...”

“Él se fue a vivir al departamento de los papás y yo pensé que estaba con una mina”, reveló la comunicadora.

Sebastián Escares

“Pensé que estaba con una mina, no me abría la puerta, entonces yo le pego una patada a la puerta...”

Una sorprendente escena de celos fue la que se supo sobre una conocida actriz y modelo chilena, hecho que ocurrió hace varios años atrás.

Todo ocurrió en el espacio Noche de Pirañas, podcast conducido por Sergio Rojas, en donde Catalina Pulido recordó una anécdota suya sobre su pasado.

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Según contó la comunicadora estaba entre que terminaba y volvía con su exesposo Enzo Reyes, cuando una tarotista le aseguró que él estaba con otra mujer.

Luego de que Pulido creyó las palabras de la tarotista, se dirigió al departamento de Reyes y protagonizó una escena de celos en la vivienda.

"Él se fue a vivir al departamento de los papás y yo pensé que estaba con una mina. No me abría la puerta, entonces yo le pego una patada a la puerta y se me metió el taco. Eso fue. Fue terrible, muy vergonzoso. Se me metió el taco de la bota y no lo podía sacar, súper regia la puerta“, contó la comunicadora.

Rojas le consultó sobre si es que al entrar al departamento se encontró con la supuesta mujer que vio la tarotista. Sin embargo, Pulido reveló que no había nadie.

"No. Y quedó la caga, salieron los vecinos, llegaron los carabineros. Yo ‘disculpe…’. Bueno, al día siguiente cambié teléfono, me cambié de casa, me desaparecí, y ahí como que me separé“, concluyó.

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