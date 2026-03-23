Reportaje revela financiamiento de ONG noruega por más de $500 millones a comunidades lafkenche con facultad de frenar salmoneras / Cristian Duarte

Un reportaje televisivo desató una fuerte controversia al revelar que una ONG noruega, financiada con recursos de su gobierno, transfirió más de $500 millones a comunidades lafkenche en Chile, las que cuentan con herramientas legales para frenar proyectos salmoneros.

El caso abrió cuestionamientos por un eventual financiamiento extranjero con incidencia en decisiones territoriales y en una industria estratégica para el país.

La investigación, difundida por TVN, expuso el origen de los fondos y su entrega a organizaciones indígenas, lo que generó críticas por una posible injerencia externa en el desarrollo de la salmonicultura nacional.

Las reacciones políticas fueron transversales. El exsenador Guido Girardi (PPD) calificó la situación como “un lobby absolutamente inaceptable” y advirtió que se trata de “una intromisión indebida en función de obtener un beneficio comercial”, lo que —a su juicio— resulta “muy negativo”.

“No solo es inaceptable, se debe investigar a fondo”

En la misma línea, el diputado Alejandro Bernales (Partido Liberal) sostuvo que “esto es gravísimo y debe esclarecerse con total transparencia”, agregando que “si hay compatriotas recibiendo dinero para perjudicar el crecimiento económico del país, no solo es inaceptable: debe investigarse a fondo y sancionarse con todo el rigor de la ley”.

Por su parte, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt (RN), vinculó el caso con las trabas que enfrenta el sector, señalando que existe “una pandemia de la burocracia y de la permisología”.

Además, enfatizó que “hoy en día, se requiere más transparencia y legislar sobre el tema para saber, a ciencia cierta, quién está financiando estos grupos”.