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Trump anuncia alto el fuego entre Rusia y Ucrania e intercambio de 2.000 prisioneros

El Presidente de EE.UU. aseguró que la tregua regirá por tres días e incluirá la suspensión de acciones militares entre ambos países.

Juan Castillo

Getty Images

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego de tres días en la guerra entre Rusia y Ucrania, en una medida que regiría durante el 9, 10 y 11 de mayo.

Según el mandatario, la pausa incluirá además un intercambio de 1.000 prisioneros por cada país.

El anuncio se produce en medio de las conmemoraciones por el Día de la Victoria en Rusia, una fecha de alta carga simbólica para Moscú.

Previamente, el Ministerio de Defensa ruso había declarado una tregua temporal desde la medianoche del 8 de mayo hasta el 10 de mayo por el aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

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A través de una publicación en redes sociales, Trump sostuvo que la medida fue solicitada directamente por él y aceptada por los presidentes Vladimir Putin y Volodímir Zelenski. “Me complace anunciar que habrá un alto al fuego de tres días”, afirmó el mandatario.

El Presidente estadounidense detalló que la tregua contemplará “la suspensión de toda actividad cinética”, además de un canje masivo de prisioneros. En su mensaje, también vinculó la fecha con la conmemoración histórica de la Segunda Guerra Mundial.

“Con suerte, es el comienzo del fin de una guerra muy larga, mortal y duramente disputada”, agregó Trump, quien aseguró que las conversaciones continúan para intentar poner término al conflicto.

El anuncio ocurre en un escenario de alta tensión entre Kyiv y Moscú. The Kyiv Independent informó que la medida llega en vísperas de las celebraciones rusas del Día de la Victoria y en medio de escepticismo ucraniano sobre el cumplimiento de treguas temporales anunciadas por el Kremlin.

Por ahora, el foco queda puesto en si ambas partes cumplen efectivamente la suspensión de hostilidades y si el intercambio de prisioneros se concreta durante los próximos días.

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