Fiscalía mantiene como testigo al hijo de la subdirectora de la PDI tras hallar droga en su domicilio de Valdivia

La causa se abrió luego de que la propia Consuelo Peña denunciara el hallazgo al Ministerio Público. El caso es reservado y la investigación quedó a cargo de Carabineros.

Martín Neut

Subdirectora de la PDI, Consuelo Peña

Subdirectora de la PDI, Consuelo Peña / Diego Martin

La Fiscalía de Los Ríos mantiene en calidad de testigo al hijo de la subdirectora de la PDI, Consuelo Peña, tras una investigación iniciada en marzo de 2025 por el hallazgo de drogas en el domicilio de la alta oficial en Valdivia.

El caso se originó luego de que la propia prefecta general —segunda autoridad de la institución y jefa del área de Inteligencia y Crimen Organizado— denunciara el hecho de manera inmediata al Ministerio Público.

En un inicio, la indagatoria consideró la posibilidad de un intento de incriminación contra la jefa policial, dada su posición y el contexto institucional que la rodeaba.

Sin embargo, con el avance de las diligencias, la investigación comenzó a apuntar al hijo de 32 años de la subdirectora, quien habría mantenido contacto durante varios meses con un traficante local para la adquisición de drogas. Pese a ello y según The Clinic, el Ministerio Público decidió mantenerlo como testigo, al perfilarlo como “consumidor”.

Presunto traficante está detenido

Para evitar eventuales conflictos de interés, el fiscal a cargo resolvió retirar la causa a la PDI y traspasarla al OS-7 de Carabineros de Valdivia. La indagatoria permitió identificar y detener a un presunto traficante y a su pareja, quienes fueron formalizados por tráfico de drogas, en una causa que permanece reservada.

Desde la Policía de Investigaciones indicaron que el director general Eduardo Cerna estuvo informado desde el inicio, precisando que “el director general tomó conocimiento de la denuncia que realizó la misma subdirectora Consuelo Peña al Ministerio Público, ya que era lo que correspondía”.

En la misma línea, la institución subrayó que “la denuncia fue inmediatamente cursada por la propia subdirectora Peña, que era lo que correspondía hacer, más en función de su cargo y por obligación legal”.

