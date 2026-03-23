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Balacera en Buin: detectives de la PDI repelen intento de asalto en servicentro

Una balacera se registró durante la madrugada de este lunes en la comuna de Buin, luego de que detectives de la Policía de Investigaciones repelieran un intento de asalto mientras se encontraban en una bencinera ubicada en la Ruta 5 Sur.

De acuerdo con los primeros antecedentes, un grupo de desconocidos habría intentado atacar a los funcionarios policiales en un servicentro Shell, a la altura del kilómetro 29.

Aunque los efectivos no portarían vestimenta identificatoria en ese momento, hicieron uso de sus armas de servicio para repeler la acción, lo que derivó en múltiples disparos en el lugar.

Producto del enfrentamiento, se reportaron personas detenidas y, preliminarmente, algunos heridos. Sin embargo, hasta ahora no existe una versión oficial que detalle el número exacto de involucrados ni su estado de salud.

El procedimiento quedó a cargo de unidades especializadas, mientras equipos policiales realizan diligencias en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica de los hechos y determinar responsabilidades.