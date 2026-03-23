;

VIDEO. Depay desata polémica en Brasil por usar su celular en pleno partido de Corinthians: tuvo que dar explicaciones

El delantero neerlandés fue visto mirando su teléfono en el banquillo mientras sus compañeros aún jugaban ante Flamengo.

Javier Catalán

Capturas: Caze TV

Capturas: Caze TV

Una de las máximas estrellas con las que cuenta el Brasileirao en estos momentos es Memphis Depay, delantero neerlandés que este fin de semana desató la polémica.

El exdelantero de FC Barcelona y Manchester United, entre otros clubes europeos, fue titular en el empate del Corinthians ante Flamengo del domingo recién pasado, pero tuvo que salir sustituido a los 22 minutos producto de una lesión.

Luego, ya sobre el final del encuentro, el seleccionado de Países Bajos fue visto utilizando su celular en el banco de suplentes mientras el partido aún estaba en juego, siendo reprendido por personal del club en ese momento.

Revisa también:

ADN

Esta imagen generó mucho repudio entre los hinchas del “Timao” y los seguidores del fútbol brasileño, que no podían entender la displicencia de Depay por no estar pendiente de lo que realizaban sus compañeros sobre el terreno de juego, por lo que el delantero tuvo que salir a dar explicaciones a través de sus redes sociales.

Solo para aclarar, el momento en que utilicé el teléfono fue únicamente para comunicarme con el equipo médico de Países Bajos en ese momento. Salí al campo para mostrar mi apoyo al equipo, aunque podría haberme quedado en el vestuario debido a la lesión. Yo también estoy molesto por el resultado del partido, pero seguimos trabajando para que lleguen días mejores”, dijo el atacante, que estaba entre los convocados de Países Bajos para esta fecha FIFA.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad