Una de las máximas estrellas con las que cuenta el Brasileirao en estos momentos es Memphis Depay, delantero neerlandés que este fin de semana desató la polémica.

El exdelantero de FC Barcelona y Manchester United, entre otros clubes europeos, fue titular en el empate del Corinthians ante Flamengo del domingo recién pasado, pero tuvo que salir sustituido a los 22 minutos producto de una lesión.

Luego, ya sobre el final del encuentro, el seleccionado de Países Bajos fue visto utilizando su celular en el banco de suplentes mientras el partido aún estaba en juego, siendo reprendido por personal del club en ese momento.

Memphis Depay se puso a USAR EL CELULAR en el banco de suplentes en pleno Coritnhians-Flamengo y un ayudante le pidió que lo GUARDARA.



INSÓLITO MOMENTO. 😳🇧🇷 pic.twitter.com/DKSt7vzZxT — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 23, 2026

Esta imagen generó mucho repudio entre los hinchas del “Timao” y los seguidores del fútbol brasileño, que no podían entender la displicencia de Depay por no estar pendiente de lo que realizaban sus compañeros sobre el terreno de juego, por lo que el delantero tuvo que salir a dar explicaciones a través de sus redes sociales.

“Solo para aclarar, el momento en que utilicé el teléfono fue únicamente para comunicarme con el equipo médico de Países Bajos en ese momento. Salí al campo para mostrar mi apoyo al equipo, aunque podría haberme quedado en el vestuario debido a la lesión. Yo también estoy molesto por el resultado del partido, pero seguimos trabajando para que lleguen días mejores”, dijo el atacante, que estaba entre los convocados de Países Bajos para esta fecha FIFA.