La UC vuelve a verse las caras con Ñublense: cuándo se enfrentan, dónde y quién transmite por TV / CRISTIAN CACERES / UNO NOTICIAS

Durante este martes comenzará la disputa de la segunda fecha de la Copa de la Liga, donde la UC deberá esperar hasta el miércoles para jugar dicha instancia.

Para ello, los cruzados volverán a verse las caras con un viejo conocido, Ñublense, al que derrotaron en Chillán el pasado 1 de marzo por la quinta fecha de la Liga de Primera, en duelo marcado por polémicas arbitrales.

El elenco precordillerano volverá a la región del Ñuble luego de haberse estrenado con una victoria ante la Universidad de Concepción, mientras que los “Diablos Rojos” igualaron con Cobresal.

UC vs. Unión La Calera en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 24 de marzo

18:00 horas | U de Chile vs. Unión La Calera | Estadio Nacional