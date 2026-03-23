;

PREVIA. La UC vuelve a verse las caras con Ñublense: cuándo se enfrentan, dónde y quién transmite por TV

Cruzados y chillanejos revivirán el áspero duelo que tuvieron por la quinta fecha de la Liga de Primera, pero ahora en la Copa de la Liga. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

La UC vuelve a verse las caras con Ñublense: cuándo se enfrentan, dónde y quién transmite por TV

La UC vuelve a verse las caras con Ñublense: cuándo se enfrentan, dónde y quién transmite por TV / CRISTIAN CACERES / UNO NOTICIAS

Durante este martes comenzará la disputa de la segunda fecha de la Copa de la Liga, donde la UC deberá esperar hasta el miércoles para jugar dicha instancia.

Para ello, los cruzados volverán a verse las caras con un viejo conocido, Ñublense, al que derrotaron en Chillán el pasado 1 de marzo por la quinta fecha de la Liga de Primera, en duelo marcado por polémicas arbitrales.

El elenco precordillerano volverá a la región del Ñuble luego de haberse estrenado con una victoria ante la Universidad de Concepción, mientras que los “Diablos Rojos” igualaron con Cobresal.

Revisa también:

ADN

UC vs. Unión La Calera en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad de Chile y Unión La Calera, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 24 de marzo

18:00 horas | U de Chile vs. Unión La Calera | Estadio Nacional

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad