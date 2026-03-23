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Concepción albergará la edición 2026 del Open Nacional de Para Atletismo: evento será gratuito

135 deportistas de nueve regiones del país se darán cita en el Ester Roa Rebolledo.

Carlos Madariaga

Concepción albergará la edición 2026 del Open Nacional de Para Atletismo: evento será gratuito

Concepción albergará la edición 2026 del Open Nacional de Para Atletismo: evento será gratuito / Mauricio Palma/Copachi

El deporte paralímpico chileno tendrá una interesante instancia en Concepción, donde el Ester Roa Rebolledo recibirá el Open Nacional de Para Atetismo.

135 deportistas de nueve regiones del país se darán cita en el Biobío, donde destacan competidores como la tricampeona parapanamericana juvenil María Jesús Lara o la atleta Amanda Cerna.

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También dirá presente la lanzadora local Isabella Michela, doble medallista de oro en los Juegos Parpaanamericanos Juveniles y sexta en su primer Mundial de la especialidad.

“Este tipo de competencias no solo permite evaluar el nivel deportivo de nuestros atletas, sino que también genera oportunidades reales de proyección internacional. Es una instancia clave para el desarrollo de la disciplina, pensando en nuestro próximo desafío en julio: los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026″, destacó la head coach de Para Atletismo del Team ParaChile, Karen Gallardo.

El Open Nacional de Para Atletismo se disputará entre el sábado 28 y domingo 29 de marzo. La agenda arrancará a las 09:00 horas, con los 5.000 metros metros T54 masculino, dando inicio a un calendario que contempla 11 pruebas en total, distribuidas entre pista y campo.

El evento, que tendrá entrada liberada, es organizado por el Comité Paralímpico de Chile (Copachi), en conjunto con el Gobierno Regional del Biobío y el Instituto Nacional del Deporte, con la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Concepción.

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