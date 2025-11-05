María Jesús Lara iguala histórica marca del Team Para Chile en Juegos Parapanamericanos Juveniles

El Team Para Chile ya completa 12 oros en la disputa de los Juegos Parapanamericanos Juveniles, amparado en un gran rendimiento en el para atletismo.

Isabella Michela se impuso en la clase F41 del lanzamiento del disco, Martín Figueroa ganó en los 400 metros del T20 y Alexander Salas completó su segunda victoria al ganar en los 400 metros del T47.

Fue en esta última distancia donde se consolidó una verdadera figura del deporte paralímpico chileno, María Jesús Lara.

Con apenas 16 años, la oriunda de Cauquenes completó su tercer oro al ganar en los 400 metros planos, sumándose a sus victorias en los 100 y 200 metros.

Así, alcanzó este miércoles la vara establecida por la nadadora Kiara Godoy, quien también venció en tres pruebas en los Juegos Paralímpicos Juveniles de Sao Paulo 2017, cuando se impuso en 100 metros mariposa y en 100 y 50 metros libres.

“Me siento muy feliz, de verdad. Trabajo muy duro para esto. Desde chica, desde que empecé aquí, desde que supe que existían los Juegos Parapanamericanos Juveniles, quería ser campeona parapanamericana. Lo logré con esfuerzos, con muchos sacrificios”, recalcó María Jesús Lara.

“Desde un principio mi entrenador, Cristián Colombi, ha sido un pilar fundamental para mi desarrollo. Antes de la competencia de hoy me sentía muy ansiosa, porque quería acercarme a la marca que tenía en la etapa previa a una lesión que sufrí. No sé si lo logré (igualar o superar su marca), pero espero que sí”, concluyó la deportista nacional, que tiene como gran objetivo clasificarse a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.