;

Ocho chilenos competirán en Sudáfrica por acceder a uno de los principales circuitos del golf mundial

Agustin Errázuriz y Gabriel Morgan lideran al plantel nacional que disputa la última etapa clasificatoria al Sunshine Tour.

Carlos Madariaga

Ocho chilenos competirán en Sudáfrica por acceder a uno de los principales circuitos del golf mundial

Ocho chilenos competirán en Sudáfrica por acceder a uno de los principales circuitos del golf mundial / Top Comunicaciones

El golf chileno busca seguir ampliando su contingente de representantes fuera de nuestras fronteras, más allá de las destacadas actuaciones que acumula Joaquín Niemann.

En este caso, habrá un contingente de ocho deportistas nacionales que disputarán el Theo Manyama Qualifying School en Sudáfrica, torneo que otorgará membresías para el Sunshine Tour, uno de los principales circuitos profesionales de la especialidad.

Revisa también:

ADN

Benjamín Saiz-Wenz, Gustavo Silva, Gabriel Morgan Birke, Agustín Errázuriz, Lukas Roessler, Martín León, Toto Gana y Carlos Bustos afrontarán el exigente certamen de 90 hoyos en los campos de Parys GC y Vaal de Grace Golf Estate a contar del miércoles 25 de marzo.

Los primeros 25 jugadores y empates obtendrán la tarjeta para el circuito sudafricano en la temporada 2026/2027, mientras que quienes superen el corte tras 72 hoyos accederán al Big Easy Tour, el tour de desarrollo.

“Es un paso importante. Obtener la tarjeta en Sudáfrica representaría un paso estratégico en mi carrera internacional, por lo que vamos con mucha ilusión de hacer un buen papel”, sostuvo Agustín Errázuriz, número uno del ranking chileno, antes de emprender el viaje a Sudáfrica, donde será uno de los dos profesionales chilenos en competir junto a Gabriel Morgan.

La idea para Errázuriz, quein viene de ganar tres títulos y cuatro top tres del Tour Nacional de Profesionales, pasa por clasificar al Sunshine Tour, el cual es plataforma al DP World Tour, el circuito profesional más importante del golf en Europa.

Contenido patrocinado

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

El cambio que podría sentirse en el bolsillo de los chilenos en las próximas semanas: ajuste en los precios

&#039;Discriminación involuntaria&#039;: Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

'Discriminación involuntaria': Adultos mayores en Chile enfrentan graves barreras para cobrar pensiones y realizar trámites

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

FloyyMenor y Cris Mj hacen historia en Spotify: “Gata Only” alcanza los 2 mil millones de reproducciones

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de &#039;Moana&#039;

La Roca sorprende como Maui: Así se ve el tráiler oficial del live action de 'Moana'

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

Jean Philippe Cretton comparte romántica foto junto a una actriz y desata rumores de nueva pareja

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

La banda de rock adolescente, Indigentes presenta “Buscando Colores”, su nuevo single y videoclip grabado en Brasil

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

¿Hay que lavar la ropa nueva antes de usarla? Lo que dicen los expertos

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: &#039;Nos vamos a casar&#039;

Querida cantante despeja dudas y confirma que contraerá matrimonio con un conocido futbolista: 'Nos vamos a casar'

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

A 6 años de su partida: Recordamos el legado de Lucía Bosé a través de cinco películas

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad