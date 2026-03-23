Ocho chilenos competirán en Sudáfrica por acceder a uno de los principales circuitos del golf mundial / Top Comunicaciones

El golf chileno busca seguir ampliando su contingente de representantes fuera de nuestras fronteras, más allá de las destacadas actuaciones que acumula Joaquín Niemann.

En este caso, habrá un contingente de ocho deportistas nacionales que disputarán el Theo Manyama Qualifying School en Sudáfrica, torneo que otorgará membresías para el Sunshine Tour, uno de los principales circuitos profesionales de la especialidad.

Benjamín Saiz-Wenz, Gustavo Silva, Gabriel Morgan Birke, Agustín Errázuriz, Lukas Roessler, Martín León, Toto Gana y Carlos Bustos afrontarán el exigente certamen de 90 hoyos en los campos de Parys GC y Vaal de Grace Golf Estate a contar del miércoles 25 de marzo.

Los primeros 25 jugadores y empates obtendrán la tarjeta para el circuito sudafricano en la temporada 2026/2027, mientras que quienes superen el corte tras 72 hoyos accederán al Big Easy Tour, el tour de desarrollo.

“Es un paso importante. Obtener la tarjeta en Sudáfrica representaría un paso estratégico en mi carrera internacional, por lo que vamos con mucha ilusión de hacer un buen papel”, sostuvo Agustín Errázuriz, número uno del ranking chileno, antes de emprender el viaje a Sudáfrica, donde será uno de los dos profesionales chilenos en competir junto a Gabriel Morgan.

La idea para Errázuriz, quein viene de ganar tres títulos y cuatro top tres del Tour Nacional de Profesionales, pasa por clasificar al Sunshine Tour, el cual es plataforma al DP World Tour, el circuito profesional más importante del golf en Europa.