Donald Trump rechaza tregua en Irán pese a llamado del Papa León XVI

Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la posibilidad de establecer un alto el fuego en Irán, pese al llamado del papa León XVI a una tregua y al diálogo en medio de los bombardeos en la región.

Consultado por la prensa en la Casa Blanca, el mandatario fue categórico: “podemos tener un diálogo, pero no quiero hacer un alto el fuego”, argumentando que no corresponde detener las acciones en medio de una ofensiva militar en curso.

Sus declaraciones se dan en el contexto del conflicto que Estados Unidos mantiene junto a Israel contra Irán, el cual se extiende desde fines de febrero y ha escalado tras una serie de ataques dirigidos contra infraestructura militar iraní.

En ese sentido, Trump defendió los resultados de la ofensiva, asegurando que se han destruido capacidades clave como la Armada y la Fuerza Aérea de Irán, además de la eliminación de líderes relevantes, calificando la operación como un éxito.

El mandatario también abordó la situación en el estrecho de Ormuz, destacando su importancia estratégica para el comercio global de petróleo, y cuestionó el rol de la OTAN en el resguardo de esa zona.

La guerra, que comenzó el 28 de febrero tras el asesinato del líder supremo iraní, se acerca al mes de duración sin una fecha clara de término, en medio de crecientes tensiones internacionales.