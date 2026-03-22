“Está el riesgo de que tu vuelo se cancele”: piloto chileno relata compleja realidad aérea en Medio Oriente tras conflicto

En medio del conflicto en Medio Oriente, un piloto chileno de Qatar Airways entregó su testimonio sobre las complejidades que enfrenta el tráfico aéreo en Doha, capital de Catar, marcado por demoras y cancelaciones.

Según relató, su experiencia comenzó el miércoles pasado, cuando debía despegar desde Doha rumbo a Londres. Aunque esperaba una operación normal, terminó por recibir una inquietante advertencia .

“Mientras esperábamos la autorización para ingresar a la pista y despegar, la torre de control nos dice que no nos garantizaba la salida del vuelo. Había altas posibilidades de cancelarlo y devolvernos al terminal, porque el espacio aéreo se volvía a cerrar”, contó.

“Está el riesgo de que tu vuelo se cancele”

Pese a ello, el vuelo despegó con cerca de 50 minutos de retraso y logró arribar a Londres. Sin embargo, el escenario continuó siendo inestable: su regreso a Doha, programado para el jueves, fue cancelado, obligándolo a reprogramar su retorno.

“Estamos operando, pero están ocurriendo esos inconvenientes”, señaló el piloto, enfatizando que “está el riesgo de que tu vuelo se cancele a último minuto”.

En cuanto a la actividad aérea en la región, indicó que, si bien las operaciones continúan , lo hacen bajo condiciones variables y con diferencias entre países.

“Al final del día, nadie te garantiza nada”

“Dubái está operando a un porcentaje más alto que el resto de la región… los que están operando más son Emirates, Etihad Airways y en tercer lugar Qatar Airways”, detalló.

Y advirtió que el contexto de seguridad sigue siendo complejo: “A los que les han lanzado la mayor cantidad de ataques es Emiratos Árabes Unidos, principalmente Dubái… y en Qatar hemos tenido dos ataques diarios ”.

“Pero al final del día, nadie te garantiza nada… yo estaba bien tenso”, señaló, agregando que, aunque la mayoría de los misiles son interceptados, el riesgo persiste.