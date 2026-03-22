;

Moria Casán, ícono argentino, está en Chile y quedó sorprendida con Santiago: “Disfrutando del primer mundo”

La artista estuvo presentando la obra “Cuestión de Género” en el Teatro Nescafé de las Artes.

Sebastián Escares

Moria Casán, ícono argentino, está en Chile y quedó sorprendida con Santiago: “Disfrutando del primer mundo”

Moria Casán, icónica actriz, presentadora y personalidad mediática argentina, está de paso por Chile, según publicó en las últimas horas en sus redes sociales.

La visita de la artista trasandina se debe a la obra “Cuestión de Género” que presentó en el Teatro Nescafé de las Artes, entre los días 19 y 21 de marzo.

Revisa también:

ADN

En medio de su paso por nuestro país, Casán compartió en su cuenta de X un mensaje dedicado a Chile, su paisaje y las impresiones de su viaje.

“Hello amores, con vista a la cordillera nevada en mi segundo día de otoño en Santiago, estoy en modo gurú friendly, ascendida a un nivel inexplicable con vibra amplificada”, señaló en la red social.

En esa línea, la argentina expresó: “Preparándome para partir en un rato y chusmeando con César Carozza, acerca de lo ocurrido con mi persona en Chile”.

“Quedamos mood mandíbula balcón, disfrutando del primer mundo que lo tenemos apenas cruzamos la cordillera”, manifestó Moria Casán sobre su paso por Chile.

La publicación de la argentina se llenó de comentarios. “Esta es tu casa, querida Moria. En Chile siempre se te ha admirado muchísimo, desde las generaciones de nuestros abuelos y abuelas cuando apenas eras una jovencita”, señaló una usuaria.

“Santiago tiene lo suyo, gracias por notarlo reina. Cuando quieras vuelve a Chile”, comentó otro.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad