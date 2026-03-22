Moria Casán, ícono argentino, está en Chile y quedó sorprendida con Santiago: “Disfrutando del primer mundo”

Moria Casán, icónica actriz, presentadora y personalidad mediática argentina, está de paso por Chile, según publicó en las últimas horas en sus redes sociales.

La visita de la artista trasandina se debe a la obra “Cuestión de Género” que presentó en el Teatro Nescafé de las Artes, entre los días 19 y 21 de marzo.

En medio de su paso por nuestro país, Casán compartió en su cuenta de X un mensaje dedicado a Chile, su paisaje y las impresiones de su viaje.

“Hello amores, con vista a la cordillera nevada en mi segundo día de otoño en Santiago, estoy en modo gurú friendly, ascendida a un nivel inexplicable con vibra amplificada”, señaló en la red social.

En esa línea, la argentina expresó: “Preparándome para partir en un rato y chusmeando con César Carozza, acerca de lo ocurrido con mi persona en Chile”.

“Quedamos mood mandíbula balcón, disfrutando del primer mundo que lo tenemos apenas cruzamos la cordillera”, manifestó Moria Casán sobre su paso por Chile.

Hello amores ,con vista a la cordillera nevada en mi 2do dia de oton̈o en SANTIAGO stoy en #modo #guru friendly ascendida a un level iinexplicable con vibra amplificada,preparándome para partir en un rato y chusmeando con @cesarcarozza ,acerca de lo ocurrido con mi persona en… — Moria Casán (@Moria_Casan) March 22, 2026

La publicación de la argentina se llenó de comentarios. “Esta es tu casa, querida Moria. En Chile siempre se te ha admirado muchísimo, desde las generaciones de nuestros abuelos y abuelas cuando apenas eras una jovencita”, señaló una usuaria.

“Santiago tiene lo suyo, gracias por notarlo reina. Cuando quieras vuelve a Chile”, comentó otro.