Moria Casán y Jorge Marrale llegan a Chile con la exitosa obra argentina “Cuestión de Género”

Los reconocidos actores argentinos Moria Casán y Jorge Marrale aterrizarán en Santiago para protagonizar “Cuestión de Género”, una de las piezas teatrales más comentadas de la temporada en el país trasandino. El montaje se presentará en el Teatro Nescafé de las Artes con una breve temporada que se extenderá desde el miércoles 18 al sábado 21 de marzo.

La obra, escrita originalmente por Jade-Rose Parker, llega precedida de un éxito arrollador en el Teatro Renaissance de París y un debut triunfal en la Calle Corrientes de Buenos Aires en mayo de 2025. La trama sitúa a la audiencia frente a un matrimonio aparentemente intachable que se ve sacudido por una serie de noticias inesperadas que derivan en una catástrofe de consecuencias impredecibles.

Secretos e hipocresía política

En esta propuesta, Moria Casán interpreta a Jade, una exitosa diseñadora que, tras recibir un resultado médico adverso, decide revelar a su marido un secreto oculto durante tres décadas de relación. Por su parte, Jorge Marrale encarna a Francisco, un político progresista en plena campaña electoral que, pese a su discurso defensor de las minorías, reacciona intentando contener el daño que la confesión de su esposa pueda causar a su carrera y a su hija adoptiva, Sofía.

Según la información oficial del montaje, la llegada de Sofía con su propio anuncio personal termina por disparar la temperatura de las discusiones familiares. La obra utiliza el humor y el drama para abordar temas complejos como la identidad, la aceptación y las relaciones humanas, forzando al público a reflexionar sobre la honestidad en una sociedad que no siempre está lista para la diferencia.

Éxito de taquilla y dirección

El montaje argentino cuenta con la dirección de Nelson Valente, quien ha destacado que la obra invita a pensar sobre “la complejidad de ser fieles a nosotros mismos” en un mundo donde las mentiras suelen parecer la salida más sencilla. La producción ha sido un fenómeno de público, liderando la taquilla en Buenos Aires y motivando un reestreno el pasado 3 de enero debido a la alta demanda.

Las entradas para las funciones en Chile ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketmaster y en las boleterías del teatro. Se espera que la química entre Casán y Marrale, sumada a una narrativa que mezcla la sátira política con el conflicto íntimo, convierta a esta visita en uno de los hitos culturales del primer trimestre de 2026.