Ministro de Transportes descarta recorte a flota de buses RED en la Región Metropolitana: “La oferta no va a cambiar”

El ministro de Transportes, Louis de Grange, se refirió a la controversia generada tras plantear un eventual recorte en la flota de buses del sistema RED, descartando finalmente una reducción.

En diálogo con Estado Nacional de TVN, la autoridad informó que se está realizando una revisión técnica del sistema para detectar ineficiencias en recorridos, horarios y uso de buses, a fin de optimizar recursos sin afectar a los usuarios .

“Ese análisis técnico, fino y preciso, es fundamental para usar de forma responsable los recursos de todos los chilenos”, dijo.

Ministro De Grange: “La oferta no va a cambiar”:

En ese sentido, Louis de Grange aseguró que “no vamos a tocar ningún recorrido, no vamos a sacar buses que están circulando realmente ”.

“La oferta no va a cambiar: lo que se está haciendo es reducir la cantidad de buses estacionados, reducir esos buses que son mucho más caros para el sistema y que ofrecen un peor servicio”, añadió.