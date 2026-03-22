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Marchas a lo largo de Chile por defensa ambiental: manifestantes protestan contra retiro de 43 decretos por parte del gobierno del Presidente Kast

Las protestas se realizaron en varias ciudades del país en rechazo a decisiones del Gobierno que, acusan, afectan la protección de ecosistemas.

Verónica Villalobos

Foto de @ManuBarriaa

Foto de @ManuBarriaa

Santiago

Miles de personas se movilizaron este domingo en distintas ciudades de Chile en el marco de una jornada nacional de protestas ambientalistas, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Agua.

Las principales concentraciones se registraron en Santiago, Concepción y Valdivia, donde organizaciones socioambientales y ciudadanos salieron a las calles para exigir la defensa de los territorios, la protección de especies y el resguardo de zonas de sacrificio.

En la capital, la marcha se extendió por la Alameda con alta convocatoria, marcada por consignas contra proyectos ligados a la minería, energía e infraestructura.

Las movilizaciones se dan en medio de críticas al Gobierno del Presidente Kast por el retiro de 43 decretos ambientales, medida que, según organizaciones, podría facilitar inversiones con impacto en ecosistemas y comunidades.

En ese contexto, los manifestantes reiteraron la necesidad de fortalecer la regulación ambiental y cuestionaron el modelo de desarrollo, enfatizando la importancia del cuidado de los recursos naturales y su relación con la calidad de vida.

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