Ministro de Transportes evalúa reducir flota de buses RED por ineficiencias en el sistema / Diego Martin

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, señaló que se encuentra en evaluación una eventual reducción de la flota de buses RED en la Región Metropolitana, con el objetivo de optimizar el uso de recursos.

La autoridad explicó que la decisión se basa en ineficiencias detectadas en la operación, como la circulación de varios buses en un mismo recorrido o el uso de vehículos de gran tamaño en horarios de baja demanda.

En ese contexto, afirmó que “hay justificaciones técnicas para hacer un ajuste de flota sin afectar la calidad de servicio”.

De Grange indicó que el sistema ha registrado un aumento significativo en su déficit en los últimos años, mientras el subsidio estatal ha superado los US$1.200 millones.

Por ello, enfatizó la necesidad de realizar un análisis detallado de recorridos, horarios y tipo de buses utilizados.

“Ese análisis técnico, fino y preciso, es fundamental para usar de forma responsable los recursos”, sostuvo el ministro, agregando que ya se han iniciado conversaciones con el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) para abordar estas medidas.

Finalmente, aseguró que cualquier ajuste buscará mantener los estándares actuales, evitando impactos en los tiempos de espera y traslado de los usuarios.