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Irán ahorca a campeón de lucha por participar en protestas: otros dos civiles también fueron ejecutados

Saleh Mohaddani, de 19 años, estaba detenido y fue condenado a muerte por acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos.

Carlos Madariaga

Irán ahorca a campeón de lucha por participar en protestas: otros dos civiles también fueron ejecutados

Irán ahorca a campeón de lucha por participar en protestas: otros dos civiles también fueron ejecutados / ElCorreo.com

Las autoridades de Irán anunciaron este jueves la ejecución de las primeras tres personas condenadas por su participación en las protestsa de enero pasado.

En el contexto de la marcha donde se exigía la destitución de las autoridades locales, quedaron presos tras ser acusados de supuestamente haber matado a dos agentes de seguridad.

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Entre los ejecutados se encuentra Saleh Mohaddani, luchador de estilo libre de 19 años y que en 2024 ganó la medalla de bronce en la Copa Saitiev defendiendo a su país. Todo pese a que su familia denunció que fue torturado y obligado a confesar el crimen.

Mohaddani, junto a los civiles Mehdi Ghasemi y Saeid Davudi, fueron sentenciados a muerte por el delito de “moharebeh” (enemistad contra Dios), concepto legal utilizado en Irán para castigar delitos contra la seguridad pública, el islam y el espionaje.

“Los tres condenados fueron ahorcados en la ciudad de Qom tras ser declarados culpables de asesinato y de llevar a cabo acciones operativas en favor de Israel y Estados Unidos“, informó la agencia Mizán, del Poder Judicial iraní, para justificar el ahorcamiento de Saleh Mohaddani y los otros dos civiles.

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