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Desempleo en Argentina alcanza su nivel más alto desde 2020

El deterioro del mercado laboral se suma al fuerte aumento de la morosidad y el endeudamiento de los hogares.

Verónica Villalobos

Desempleo en Argentina alcanza su nivel más alto desde 2020

Desempleo en Argentina alcanza su nivel más alto desde 2020 / Oscar Guerra

SANTIAGO

El cierre de 2025 dejó un complejo panorama económico en Argentina, marcado por el aumento del desempleo, que alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre, su nivel más alto para este periodo desde 2020.

La cifra equivale a cerca de 1.688.000 personas sin trabajo, evidenciando un enfriamiento del mercado laboral tras una leve recuperación previa. A esto se suma un alza en la informalidad, que pasó del 42% al 43% en un año, consolidando un escenario de mayor precariedad.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) también muestra un aumento de la subocupación y el pluriempleo, reflejando que cada vez más personas deben tener más de un trabajo para sostener sus ingresos.

En paralelo, la presión sobre el mercado laboral llegó al 30%, lo que implica que tres de cada diez personas activas buscan empleo o necesitan trabajar más horas.

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A este escenario se suma el fuerte aumento del endeudamiento de los hogares. Según el Banco Central argentino, la morosidad en créditos subió del 2,67% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, alcanzando su nivel más alto en casi 20 años.

El deterioro se concentra en créditos de consumo, con moras del 13,2% en préstamos personales y del 11% en tarjetas, mientras que en billeteras digitales el incumplimiento llega al 25%, reflejando el impacto de las altas tasas de interés y la caída de los ingresos en las familias.

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