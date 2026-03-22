Desempleo en Argentina alcanza su nivel más alto desde 2020

SANTIAGO

El cierre de 2025 dejó un complejo panorama económico en Argentina, marcado por el aumento del desempleo, que alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre, su nivel más alto para este periodo desde 2020.

La cifra equivale a cerca de 1.688.000 personas sin trabajo, evidenciando un enfriamiento del mercado laboral tras una leve recuperación previa. A esto se suma un alza en la informalidad, que pasó del 42% al 43% en un año, consolidando un escenario de mayor precariedad.

El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) también muestra un aumento de la subocupación y el pluriempleo, reflejando que cada vez más personas deben tener más de un trabajo para sostener sus ingresos.

En paralelo, la presión sobre el mercado laboral llegó al 30%, lo que implica que tres de cada diez personas activas buscan empleo o necesitan trabajar más horas.

A este escenario se suma el fuerte aumento del endeudamiento de los hogares. Según el Banco Central argentino, la morosidad en créditos subió del 2,67% en enero de 2025 al 10,6% en enero de 2026, alcanzando su nivel más alto en casi 20 años.

El deterioro se concentra en créditos de consumo, con moras del 13,2% en préstamos personales y del 11% en tarjetas, mientras que en billeteras digitales el incumplimiento llega al 25%, reflejando el impacto de las altas tasas de interés y la caída de los ingresos en las familias.