Kramer rompe el silencio y responde a las críticas de su presentación en Viña: “Uno siempre quiere agradarle a...”

El comediante Stefan Kramer fue blanco de críticas durante sus últimas presentaciones en la Teletón 2025 y en el Festival de Viña 2026.

Este viernes, el humorista nacional participó en el nuevo capítulo de Podemos Hablar en donde se refirió a los cuestionamientos que recibió en sus últimos shows por parte de usuarios.

Si bien Kramer logró llevarse la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, las reacciones fueron divididas por parte de la audiencia de la Quinta Vergara.

Respecto a su paso por el Festival de Viña 2026, el humorista señaló: "Yo lo pasé muy bien y fue una noche muy bonita. Obviamente después tú te bajas del escenario y te enfrentas a esta nueva etapa que estamos enfrentando todos, que es ‘¿Qué dijeron las redes?, ¿Qué pasó con la tele?, ¿Qué sucede?’“.

“Uno siempre quiere agradarle a mucha más gente pero, creo que ya es normal sentir que después en el análisis ya todo cabe y hay que tomarlo con tranquilidad”, mencionó Kramer.

Kramer y su show en Teletón

Otro de los puntos que abordó el humorista en el espacio televisivo fue su presentación en la Teletón 2025, en donde imitó al cantante Cristian Castro.

“Yo observé al Cristian Castro actual, y está el Cristian Castro de siempre, el de las canciones”, partió señalando. “Hay ciertas cosas que no todos conocen y tú juzgas que 'por qué me río, en dónde hay que reírse’, entonces la autocrítica es decir que, efectivamente, pudo haber sido un personaje más transversal", agregó.

Además, reveló que Cristian Castro iba a actuar en la rutina. De hecho, la idea era que el mago Jean Paul Olhaberry lo hiciera desaparecer en el Teatro Teletón y luego apareciera el humorista en el Estadio Nacional, pero no fue así. Sin embargo, el comediante dijo: “Uno siempre aprende. Creo que es bueno de repente cuando no pasan bien las cosas, porque si no, uno empieza a quedar en una zona de confort, que está todo bien, que no voy a probar nada”.