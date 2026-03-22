Cony Capelli revela que recibió una oferta para entrar a “¿Volverías con tu ex?“: esto respondió

En Mega ya se preparan para lo que será su nuevo reality: ¿Volverías con tu ex?. De hecho, ya han estado sondeando nombres de los posibles participantes que se integrarán al programa.

En ese sentido, un nombre que fue buscado por la señal televisiva para que se una al reality fue el de Cony Capelli.

La bailarina, que actualmente es panelista de Plan Perfecto, reveló que recibió una oferta para entrar al encierro del programa.

Fue en el programa televisivo en donde trabaja que la exchica reality confesó: "Hubo una reunión personal. Tengo un manager, entonces obviamente en esa reunión estaba Suro también. No puedo contar tanto, pero fue como… Me empezaron a contar: Oye, mira, nuestro canal nos gustaría tenerte porque eres una figura llamativa, sentimos que sería tu vuelta a los realitys".

La respuesta de Cony Capelli

Pese a que la oferta que le hicieron era atractiva, Capelli respondió: “Al caballero, muy buena onda y con mucho cariño: ‘muchas gracias, pero no’”.

“Primero, estoy en pareja, estoy feliz. Segundo, este año quiero hacer otras cosas y un reality es mucha exposición. Estoy bien así”, sostuvo la ganadora de Gran Hermano.

La bailarina no se refirió al monto exacto que le propusieron, pero Vasco Moulian se la jugó con una cifra y dijo que podrían haberle ofrecido $55 millones.