;

Cony Capelli revela que recibió una oferta para entrar a “¿Volverías con tu ex?“: esto respondió

La ganadora de Gran Hermano fue convocada a una reunión junto a su manager en la estación televisiva.

Sebastián Escares

Cony Capelli revela que recibió una oferta para entrar a “¿Volverías con tu ex?“: esto respondió

En Mega ya se preparan para lo que será su nuevo reality: ¿Volverías con tu ex?. De hecho, ya han estado sondeando nombres de los posibles participantes que se integrarán al programa.

En ese sentido, un nombre que fue buscado por la señal televisiva para que se una al reality fue el de Cony Capelli.

Revisa también:

ADN

La bailarina, que actualmente es panelista de Plan Perfecto, reveló que recibió una oferta para entrar al encierro del programa.

Fue en el programa televisivo en donde trabaja que la exchica reality confesó: "Hubo una reunión personal. Tengo un manager, entonces obviamente en esa reunión estaba Suro también. No puedo contar tanto, pero fue como… Me empezaron a contar: Oye, mira, nuestro canal nos gustaría tenerte porque eres una figura llamativa, sentimos que sería tu vuelta a los realitys".

La respuesta de Cony Capelli

Pese a que la oferta que le hicieron era atractiva, Capelli respondió: “Al caballero, muy buena onda y con mucho cariño: ‘muchas gracias, pero no’”.

“Primero, estoy en pareja, estoy feliz. Segundo, este año quiero hacer otras cosas y un reality es mucha exposición. Estoy bien así”, sostuvo la ganadora de Gran Hermano.

La bailarina no se refirió al monto exacto que le propusieron, pero Vasco Moulian se la jugó con una cifra y dijo que podrían haberle ofrecido $55 millones.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad