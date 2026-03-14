Megamedia toma decisiones en torno a señal televisiva: crecen rumores de venta

Durante las últimas horas, la televisión chilena ha experimentado una serie de movimientos. Megamedia comenzó a tomar decisiones sobre una de sus señales.

Según información del sitio TVLaint, el canal ETC TV estaría atravesando un proceso de venta y una desvinculación progresiva entre ambas partes.

En medio de este proceso, la señal en vivo del canal infantil y los contenidos On Demand fueron retirados de la plataforma de streaming Mega Go, marcando el distanciamiento entre ambas señales.

Hace unas semanas, la conductora de ETC TV, Rocío Madariaga, utilizó sus redes sociales para informar su partida de la señal televisiva en la que estuvo cinco años.

“Hoy me despido de ETC. Lo que empezó como algo que pensé duraría solo un año terminó siendo un viaje de cinco años que marcó mi vida y mi carrera”, escribió en una publicación de sus redes sociales.

Según indicó el citado medio este movimiento estaría vinculado a un período de revisión estratégica dentro de Megamedia quienes estarían evaluando el desempeño y proyección de sus negocios.