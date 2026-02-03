;

Círculo cercano de Cony Capelli se sincera: “Me tocó vivir muy de cerca como ella recibía odio en redes”

La bailarina de 30 años abandonó Fiebre de Baile ocasionando un terremoto en el programa de Chilevisión.

Nicolás Lara Córdova

El pasado lunes en el nuevo capítulo de Fiebre de Baile se dio a conocer el abandono del programa de Cony Capelli.

La bailarina de 30 años dejó el programa de concursos sin dar mayores explicaciones. Fue Diana Bolocco quien entregó los detalles de lo acontecido.

“La razón que ella entregó para retirarse de la competencia, era para proteger su salud emocional”, detalló Diana Bolocco, confirmando la salida de la bailarina.

Este martes, Capelli utilizó su cuenta personal de Instagram para publicar un emotivo video donde recopiló varias de sus intervenciones en el programa.

“La danza rehabilita, la danza es terapia, la danza sana”, indicó en el registro.

En conversación con Las Últimas Noticias, Suro Solar, bailarín que acompañó a Capelli en el espacio entregó detalles de como vivió el abandono de su compañera.

“Ella a su núcleo cercano también lo hizo parte de esta decisión, a su grupo de apoyo sicológico también. Creo que ha sido una de las decisiones de Cony más aterrizadas y pensadas”,indicó.

El bailarín argumentó que la decisión de Cony Capelli “fue para proteger su salud emocional”, ya que le estaban “afectando varias cosas”.

“No tiene que ver con algo en particular, son varias cosas las que a ella le estaban afectando y fue una decisión de su equipo de salud. La decisión la tomó en conjunto con ellos, para en el fondo no exponerse a algo ni sentirse en algo que podía salirse de las manos”, dijo Solar.

Por último, Suro Solar comentó que vio un agotamiento físico y emocional por parte de Capelli en el espacio y que la bailarina de 30 años no estaba pasando por un buen momento producto de ataques en redes sociales.

“Yo pasaba mucho tiempo con ella, entonces también me tocó vivir muy de cerca como ella recibía odio en redes, de manera gratuita, muchas veces”, cerró.

