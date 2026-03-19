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Informe Contraloría revela que pacientes esperaron hasta 123 horas mientras madre de exministra Aguilera fue operada en 10

El organismo fiscalizador evidencia demoras extremas para otros pacientes, mientras la intervención de la progenitora fue excepcionalmente rápida.

Martín Neut

Agencia Uno | La ministra de Salud, Ximena Aguilera

Agencia Uno | La ministra de Salud, Ximena Aguilera / Pablo Ovalle Isasmendi

Un informe de Contraloría evidenció amplias diferencias en los tiempos de atención en el Hospital del Salvador el 23 de diciembre, jornada en que la madre de la exministra de Salud, Ximena Aguilera, fue operada tras ingresar por urgencia en el caso conocido como “cirugía exprés”.

Según el organismo, 11 pacientes con requerimiento de hospitalización similar esperaron en promedio cerca de 100 horas para acceder a una cama, en un contexto donde 57 personas permanecían en urgencias.

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Incluso, se registraron casos de hasta 123 horas de espera, según informa La Tercera.

En contraste, la progenitora de la exautoridad fue hospitalizada y operada en cerca de 10 horas.

No existen motivos que justifiquen la preferencia

Al respecto, el informe concluye que “no se advierten motivos que justifiquen la intervención preferente de la paciente” y apunta a decisiones administrativas que alteraron el orden de cirugías y postergaron a otros pacientes sin justificación informada.

Pese a ello, Aguilera había señalado que “quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio”, mientras que el exsubsecretario de ese momento, Bernardo Martorell, sostuvo que “los procesos de priorización (…) son una competencia exclusivamente del equipo clínico de turno”.

Finalmente, Contraloría indicó que los antecedentes entregados por el hospital y el Ministerio de Salud no permiten desvirtuar sus observaciones, por lo que estas se mantienen.

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