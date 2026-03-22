Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU divide opiniones y oposición exige definición pronta del Presidente Kast

Candidatura de Michelle Bachelet a la ONU divide opiniones y exige definición de Presidente Kast / Sebastian Beltran Gaete

Desde la oposición llamaron al Presidente José Antonio Kast a zanjar de manera rápida su postura frente a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet como próxima Secretaria General de las Naciones Unidas (ONU).

Recordemos que la iniciativa de la exmandataria cuenta con el respaldo de países como México y Brasil, pero aún no recibe un pronunciamiento oficial del Gobierno chileno .

Tras reunirse con Bachelet en La Moneda, Kast señaló que tomará una decisión “pronto”, sin entregar mayores detalles sobre el plazo ni su inclinación respecto al apoyo.

Ante esta indefinición, parlamentarios de la oposición han enfatizado la importancia de un respaldo explícito, argumentando que Chile no puede mantenerse al margen en un proceso de relevancia internacional.

“Se requiere un rol activo a la brevedad”, indicó la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, destacando la necesidad de que el país respalde a la candidata chilena para liderar la ONU.

Por su parte, el diputado socialista Raúl Leiva recordó que otras candidaturas latinoamericanas ya se encuentran en marcha y que el apoyo chileno es clave para consolidar la opción de Bachelet.

“Una falta de respeto”

Desde el Partido por la Democracia, el diputado Raúl Soto, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó como una falta de respeto que la expresidenta continúe esperando , mientras que Matías Fernández (FA), destacó que esta elección posicionaría a Chile en un lugar central dentro de la diplomacia internacional.

Incluso el exministro del Interior, Álvaro Elizalde, se sumó al llamado a actuar de manera unificada y apoyar la candidatura: “Creo que lo que corresponde es que nos pongamos todos la camiseta del país”, señaló.

En contraste, desde el oficialismo, parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente (UDI) instaron a Kast a rechazar la candidatura, argumentando que la inscripción se realizó al final del gobierno de Gabriel Boric y con un “ánimo de polarizar la política interna”.

Además, señalaron que la candidatura no cuenta con respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que limitaría sus posibilidades de éxito.