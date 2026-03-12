;

Presidente Kast evita zanjar respaldo a candidatura de Bachelet para la ONU: “Vamos a ver quiénes más están postulando”

El Mandatario afirmó que analiza el escenario internacional y adelantó que la definición sobre la candidatura de la exmandataria se comunicará en las próximas semanas.

El Presidente José Antonio Kast abordó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, señalando que el Gobierno aún analiza su postura y que la definición se dará en las próximas semanas.

En entrevista con CNN, el Mandatario afirmó que la decisión “está avanzada”, aunque aclaró que todavía se evalúan distintos factores antes de anunciar si Chile respaldará formalmente la postulación de la exmandataria. “Vamos a ver quiénes más están postulando”, sostuvo.

Kast indicó que el Ejecutivo no se siente presionado para resolver el tema y que la determinación se comunicará “dentro de las próximas semanas o un mes”.

“La realidad del mundo ha cambiado”

Asimismo, descartó que el análisis tenga relación con la ausencia de Bachelet en el reciente cambio de mando presidencial.

El jefe de Estado también planteó que la Organización de las Naciones Unidas requiere una mirada distinta frente al escenario internacional actual.

“La realidad del mundo ha cambiado”, afirmó a TVN, agregando que “lo que requiere las Naciones Unidas es una mirada distinta quizás de lo que hemos visto hasta ahora”.

“El futuro de la ONU quizás requiere una mirada distinta para enfrentar realidades como la de Venezuela, como la de la crisis en el Medio Oriente, como la crisis de Haití”, señaló.

