Asskha Sumathra rompe el silencio tras su abrupta salida de Viña 2026: “Yo pude decir todo...”

Fue uno de los momentos más comentados del Festival de Viña 2026. La rutina de Asskha Sumathra, que navegaba entre el éxito y las risas del “Monstruo”, terminó de una forma que muchos televidentes calificaron como “abrupta”, desatando una ola de teorías sobre una posible censura por parte de la organización.

Sin embargo, a casi un mes del certamen, la comediante transformista decidió alzar la voz para aclarar qué fue lo que realmente pasó tras la sorpresiva irrupción de los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, mientras ella aún estaba en el escenario con sus gaviotas de plata y oro.

En diálogo con La Cuarta, la humorista se refirió a su presentación sobre la Quinta Vergara y al comentado final de su presentación.

¿Hubo censura en la Quinta Vergara?

“Yo pude decir todo lo que quise en Viña. Yo no sentí lo de la censura“, afirmó de entrada.

“Todas las rutinas están creadas para mucho más (…) Siempre tengo un exceso de rutina en caso de”, reveló, dando a entender que lo que no se vio fue simplemente parte de ese material de reserva.

En esa línea, Sumathra sostuvo que “no, es que la gente piensa que hubo como un poco de censura y todo, pero finalmente no, yo no lo percibí de esta forma”.

“Por eso digo, si bien las cosas como que fueron abruptas en la salida, que obviamente también lo noto, también comprendo que es por tiempo y por contrato, así que hay explicaciones que en realidad como que el comediante o lo que está ligado al comediante no deberíamos responder, sino que deberían ser las producciones, y la producción dio su punto”, agregó.

Por otro lado, la comediante contó que nunca nadie la retó por ninguno de sus chistes que contó sobre el escenario de la Quinta Vergara. “Una ya no está para que la reten. Aparte que con el éxito que tiene en este caso el comediante que era yo, el éxito que hubo. ¿Cómo te van a retar? Al contrario, te felicitan, te agradecen. Esto fue lo que recibí“, sentenció.