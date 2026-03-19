A casi un mes de su comentada presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, la comediante Asskha Sumathra entregó nuevos detalles sobre lo ocurrido en el escenario, especialmente en torno a las especulaciones de una supuesta improvisación fuera de libreto.

En conversación con Radio Activa, la artista fue enfática en descartar esa versión, asegurando que su rutina estuvo siempre ajustada a lo pactado. “Jamás me hubiera podido salir del guión, porque eso está en el contrato. Si no lo haces, no te pagan”, explicó.

Asskha Sumathra en Viña 2026 Ampliar

No obstante, precisó que sí contaba con cierto margen para jugar con la improvisación, pero siempre dentro de la estructura previamente definida. Según relató, parte de esa libertad se dio en interacciones con el público y otros momentos específicos del show.

Además, aclaró una frase que generó controversia durante su presentación: “Cuando dije ‘está la cagá’, no era un error, sino una reacción a lo que escuchaba del público, que pedía más rutina”.

Sobre el abrupto final de su show, Sumathra detalló que existía una planificación distinta que no pudo concretarse. La rutina contemplaba una pausa tras la primera gaviota, seguida de un remate humorístico y luego un bis para continuar hacia la segunda premiación. Sin embargo, la rápida entrega de ambos galardones cambió el desarrollo previsto. “Por contrato, una vez que te entregan las gaviotas, no puedes seguir con la rutina”, explicó.

El chiste que faltó

En ese conexto, Asskha reveló el chiste con el que cerría su show de Viña 2026, de no haber sido cortada. Fiel a su estilo, la transformista no se guardó nada y con humor reveló el fin de su presentación en la Quinta Vergara.

“Gracias Festival de Viña del Mar, porque voy a llegar a mi casa y voy a poner una gaviota en cada velador y mañana voy a despertar con dos pic... a cada lado”, dijo.