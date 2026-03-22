Fabricio Vasconcellos protagoniza violenta pelea en Colina: el bailarín asegura que fue amenazado de muerte

Durante la noche de este sábado, revelaron que el bailarín Fabricio Vasconcellos habría protagonizado una violenta pelea al interior de un condominio en la comuna de Colina, en la región Metropolitana.

La periodista de Primer Plano, Cecilia Gutiérrez, a través de su cuenta de Instagram indicó que "Fabricio Vasconcellos se vio involucrado en una pelea. Una pelea que terminó con una persona lesionada, con una denuncia en Carabineros y con una constatación de lesiones en una clínica del sector oriente“.

En esa línea, la comunicadora contó que “según el relato de familiares de la supuesta víctima, dentro del condominio donde Fabricio vive junto a Mariela Román, iba entrando una persona que fue a visitar a un vecino de Fabricio, una persona que viene en el mismo condominio".

“Por la naturaleza del lugar, con lomos de toro, límites de velocidad, iba más lento. Fabricio iba entrando detrás y empezó a apurar, a tirar el auto encima, a tratar de pasar por al lado, apurando, y que esta situación había llevado como a un encontrón verbal. Pero este encontrón había escalado hasta que llegaron a los golpes”, detalló Gutiérrez.

En tanto, la periodista indicó que “lo que dicen del lado de Fabricio es que él fue agredido primero, que incluso las lesiones que tiene en su mano no son por haber golpeado a otra persona, sino porque esta persona le habría apretado los dedos en la puerta de la camioneta”.

La versión de Fabricio Vasconcellos

Cecilia Gutiérrez se comunicó con Fabricio Vasconcellos, quien le entregó su versión de los hechos ocurridos. La periodista leyó en un video lo que le envió el bailarín. "Hoy alrededor de las 13 (horas), al regresar a mi domicilio, junto a mi hija de 15 años, observé un vehículo desconocido, circulando de manera sospechosa y a baja velocidad. Al aproximarme a mi casa, el vehículo comenzó a obstaculizar mi paso, por lo que procedí a adelantarlo", le contó el brasileño a la periodista.

“Al ingresar a mi propiedad, antes de que el portón se abriera completamente, el conductor descendió de su vehículo y se acercó de forma muy agresiva a mi automóvil. Al bajar parcialmente la ventana, el individuo me escupió, por lo que intenté cerrar y resguardarme”, mencionó Vasconcellos.

Tras intentar descender de su vehículo, ”el sujeto forcejeó la puerta y la golpeó, lo que provocó que esta se cerrara sobre mi mano, causándome lesiones de carácter mediano. Posteriormente, al bajar del vehículo, el individuo me agredió físicamente, iniciándose una breve pelea. Segundos después, una mujer que lo acompañaba también intervino agrediéndome", explicó.

Posteriormente, el bailarín indicó que “opté por retirarme y volver a mi vehículo. En ese momento, el individuo profirió amenazas de muerte en mi contra y hacia mis perros, indicando que regresaría. Luego extrajo un objeto contundente, un palo, desde su vehículo y golpeó la parte posterior de mi camioneta. Todo lo anterior ocurrió en la presencia de mi hija menor”. Además, el brasileño detalló que realizó una denuncia en Carabineros por los hechos ocurridos.