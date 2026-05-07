;

La majestuosidad del piano llegó a la Gran Sala Sinfónica

El ciclo de recitales de piano de la U.Chile comenzó una nueva temporada, esta vez en la moderna sala, de la mano del premiado Luis Alberto Latorre quien abordó sonatas de Beethoven y Schubert.

ADN Radio

Álvaro Gallegos

La majestuosidad del piano llegó a la Gran Sala Sinfónica

Cuando ya nos acercamos al primer aniversario de la apertura de la Gran Sala Sinfónica Nacional de la U.Chile, esta semana se dio inicio al IX Ciclo de Piano del CEAC, que esta vez se asiente en el moderno espacio (el año pasado todavía se realizaba en el Baquedano).

El hilo conductor de esta temporada son las distintas formas de la literatura pianística, comenzando en esta primera fecha con la sonata. Y fue el propio curador del ciclo, Luis Alberto Latorre, el inaugurador a través de dos obras cumbres de Franz Schubert y Ludwig van Beethoven.

Se trató de las sonatas que cierran los corpus de ambos compositores. Dos joyas de la corona profundas, potentes, y que poder ser apreciadas juntas constituyó una experiencia enriquecedora para los presentes.

ADN

La Sonata en Si bemol D.960 de Schubert es una pieza imponente en su estructura, y siempre sorprende por la madurez que trasunta, teniendo en cuenta que el compositor murió a los 31 años. Los melancólicos temas, los expansivos desarrollos, esos espectrales trinos, todo se aunó en una interpretación de alto vuelo, reflejo de la constante acuciosidad de Latorre, quien siempre pone al compositor primero, a través del respeto total por la partitura.

Y en la segunda parte, la Sonata en Do menor Op.111, punto final de las 32 que escribiera Beethoven, y que en su conjunto constituyen un pilar del repertorio para piano. Nuevamente la figura del compositor alemán, de quien el próximo año se conmemoran 200 años de su deceso, apareció prístinamente a través de su escritura.

ADN

Cabe hacer notar otro punto fundamental, y es lo bien que se aprecia la sonoridad del piano en esta sala. Cada corchea, cada fusa, se aprecia con claridad, nada se desperdicia, dando a los oyentes una imagen auditiva total de la música. Sin duda, se vuelve un lugar ideal para recitales de piano solo.

El ciclo de piano del CEAC continua el 10 de junio en manos de Jorge Pepi-Alos, quien abordará una selección de Estudios, de compositores como Czerny, Scriabin, Debussy, Ligeti y Messiaen.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad