La majestuosidad del piano llegó a la Gran Sala Sinfónica

Cuando ya nos acercamos al primer aniversario de la apertura de la Gran Sala Sinfónica Nacional de la U.Chile, esta semana se dio inicio al IX Ciclo de Piano del CEAC, que esta vez se asiente en el moderno espacio (el año pasado todavía se realizaba en el Baquedano).

El hilo conductor de esta temporada son las distintas formas de la literatura pianística, comenzando en esta primera fecha con la sonata. Y fue el propio curador del ciclo, Luis Alberto Latorre, el inaugurador a través de dos obras cumbres de Franz Schubert y Ludwig van Beethoven.

Se trató de las sonatas que cierran los corpus de ambos compositores. Dos joyas de la corona profundas, potentes, y que poder ser apreciadas juntas constituyó una experiencia enriquecedora para los presentes.

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La Sonata en Si bemol D.960 de Schubert es una pieza imponente en su estructura, y siempre sorprende por la madurez que trasunta, teniendo en cuenta que el compositor murió a los 31 años. Los melancólicos temas, los expansivos desarrollos, esos espectrales trinos, todo se aunó en una interpretación de alto vuelo, reflejo de la constante acuciosidad de Latorre, quien siempre pone al compositor primero, a través del respeto total por la partitura.

Y en la segunda parte, la Sonata en Do menor Op.111, punto final de las 32 que escribiera Beethoven, y que en su conjunto constituyen un pilar del repertorio para piano. Nuevamente la figura del compositor alemán, de quien el próximo año se conmemoran 200 años de su deceso, apareció prístinamente a través de su escritura.

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Cabe hacer notar otro punto fundamental, y es lo bien que se aprecia la sonoridad del piano en esta sala. Cada corchea, cada fusa, se aprecia con claridad, nada se desperdicia, dando a los oyentes una imagen auditiva total de la música. Sin duda, se vuelve un lugar ideal para recitales de piano solo.

El ciclo de piano del CEAC continua el 10 de junio en manos de Jorge Pepi-Alos, quien abordará una selección de Estudios, de compositores como Czerny, Scriabin, Debussy, Ligeti y Messiaen.